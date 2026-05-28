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Famosa vidente leyó sus cartas EN VIVO y reveló quién ganará La Casa de los Famosos Colombia 2026

La vidente reveló el nombre del ganador y también habló de los participantes que tendrían menos opciones. Descubra los detalles.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
04:30 p. m.
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La gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se llevará a cabo en la noche del 29 de mayo.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán ya ingresaron a la 'casa más famosa del país' y dejaron el anhelado premio de los 400 millones.

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Es así como los participantes continúan realizando sus campañas y enviando los mensajes que consideran pertinentes para que los colombianos los apoyen en el día definitivo de la competencia.

Pero, además, en medio de esa coyuntura, una famosa vidente rompió el silencio, leyó sus cartas y reveló quién podría ser el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¿Quién será el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto aseguró la reconocida vidente

Tras leer sus cartas en vivo, Diama, una reconocida vidente y tarotista que tiene más de 85.000 seguidores en TikTok, indicó que Alejandro Estrada sería el participante que obtendría el triunfo en la noche del viernes.

"Aquí me marca que el ganador de La Casa de los Famosos Colombia será un hombre con un carácter muy fuerte, que ha sido un mago en el reality, se ha ganado a las personas de forma inesperada y que tiene talentos. Es decir, puede ser que sea actor", comenzó expresando la vidente.

"Esto está muy reñido, pero no veo que vaya a ganar ni Valentino ni Tebi. El que va a ganar es Alejandro, el actor que me muestra en las cartas. Juanda Caribe puede ser un gran candidato, pero aquí me marca fuerte y claro que el ganador es Alejandro", concluyó.

¿Qué dijo la vidente sobre Valentino Lázaro y Tebi Bernal, los finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Según la vidente, a Tebi Bernal le salió una carta que puede predecir que estará solo y que varias personas le darían la espalda.

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Mientras tanto, aunque Valentino Lázaro no ganaría el reality, la tarotista ha considerado que terminaría el proceso de gran manera y se le presentarían oportunidades muy importantes al regresar al mundo exterior.

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