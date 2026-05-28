¡Pilas! Así están estafando a hinchas con falsas boletas para ver a Colombia

La Secretaría de Seguridad de Bogotá lanzó una grave advertencia, luego de que identificaran cómo los delincuentes estarían aprovechando la fiebre por el partido de despedida de la Selección Colombia en El Campín para engañar a ciudadanos con supuestas entradas vendidas por redes sociales y grupos de WhatsApp.

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Delincuentes están estafando a hinchas con falsas boletas para ver a Colombia

La expectativa por el partido de despedida de la Selección Colombia en el estadio El Campín, en Bogotá, antes de su viaje a la Copa del Mundo, que se realizará el próximo 1 de junio a las 6:00 p.m., ha provocado una alta demanda de boletas entre los aficionados.

Sin embargo, esa misma emoción también estaría siendo utilizada por delincuentes para cometer estafas a través de internet, especialmente por medio de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

Según se ha conocido, personas inescrupulosas estarían ofreciendo supuestas entradas para el encuentro mediante perfiles falsos y grupos de WhatsApp, prometiendo boletas para las localidades más apetecidas y a precios que llaman la atención de los compradores.

¿Cómo operan los supuestos estafadores?

Un análisis realizado por el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad permitió identificar la forma en la que operan este tipo de engaños relacionados con eventos masivos de alta demanda.

De acuerdo con el informe, los delincuentes suelen publicar ofertas de entradas en ubicaciones muy solicitadas y a precios relativamente bajos para atraer rápidamente a las víctimas.

Después de generar interés, empiezan a presionar a los compradores para que hagan pagos anticipados, argumentando que hay muchas personas interesadas y que las boletas podrían acabarse en cualquier momento.

Una vez reciben el dinero, desaparecen. En varios casos, bloquean a las víctimas, eliminan los perfiles usados para la supuesta venta o simplemente dejan de responder sin entregar las entradas prometidas.

Las autoridades han advertido que estas modalidades de estafa suelen incrementarse en temporadas donde hay alta demanda de boletería, especialmente durante conciertos de artistas reconocidos, partidos importantes o eventos multitudinarios.

¿Cuántas capturas se han realizado por estafa en Bogotá?

De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, en lo corrido de 2026 la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a 29 personas por el delito de estafa.

La cifra representa un aumento del 7% frente al mismo periodo del año anterior.

¿Cómo evitar caer en la compra de boletas falsas?

Las autoridades entregaron varias recomendaciones para evitar ser víctima de engaños relacionados con la venta de entradas para eventos masivos:

Comprar boletas únicamente a través de canales oficiales autorizados.

Desconfiar de ofertas demasiado económicas publicadas en redes sociales o grupos de mensajería.

Evitar realizar pagos anticipados a personas desconocidas.

Verificar la identidad y autenticidad del supuesto vendedor.

Preferir acuerdos presenciales al momento de hacer negocios.

No compartir datos personales, bancarios o financieros con terceros no verificados.

¿Qué hacer si una persona fue víctima de estafa?

La Secretaría Distrital de Seguridad informó que las personas afectadas por este tipo de engaños pueden comunicarse con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) para recibir orientación sobre cómo denunciar.

La línea habilitada es el número telefónico (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.