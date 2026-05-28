¿Qué es la blefaroplastia y cuándo se recomienda?

La mirada suele ser una de las primeras zonas del rostro donde se notan el cansancio, el estrés y el paso de los años. Las bolsas debajo de los ojos y el exceso de piel en los párpados pueden generar una apariencia de agotamiento permanente, incluso en personas jóvenes.

Frente a esto, la blefaroplastia se ha convertido en uno de los procedimientos estéticos más solicitados por quienes buscan rejuvenecer su rostro de forma natural.

El Dr. Luis Devoz, cirujano plástico estético y reconstructivo, asegura que esta intervención no solo tiene un impacto visual importante, sino que también puede mejorar la calidad de vida de algunos pacientes.

¿Qué es la blefaroplastia y para qué sirve?

La blefaroplastia es una cirugía enfocada en corregir el exceso de piel y las bolsas grasas alrededor de los ojos. Dependiendo de cada caso, puede realizarse en los párpados superiores, inferiores o en ambos.

En los párpados superiores, el procedimiento busca retirar la piel sobrante que cae sobre el ojo y genera una apariencia de pesadez. Según explica el Dr. Devoz, esta acumulación no solo afecta la estética facial, sino que en algunos pacientes termina interfiriendo con el campo visual.

“Esto mejora la forma del ojo y hace que se vea mejor, pero además puede mejorar incluso la visión en aquellos pacientes que tienen tanto exceso de piel que este llega a interferir con su campo visual”, explica el especialista.

En el caso de los párpados inferiores, el objetivo principal suele ser eliminar las bolsas grasas y reducir el exceso de piel que produce el aspecto de ojeras inflamadas o mirada cansada.

¿Cómo es la recuperación después de la cirugía?

Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes consideran hacerse una blefaroplastia es su recuperación relativamente rápida. Al tratarse de una intervención poco invasiva dentro de la cirugía plástica facial, el proceso postoperatorio suele ser llevadero.

El Dr. Devoz explica que los puntos de sutura normalmente se retiran a los ocho días y que, entre los 15 y 20 días posteriores al procedimiento, el paciente ya puede maquillarse nuevamente en la zona intervenida.

Además, destaca que el cuidado durante los primeros días es clave para acelerar la recuperación y disminuir la inflamación. El uso de hielo local y el cumplimiento de la medicación recomendada ayudan a que el proceso sea mucho más rápido y cómodo.

¿Por qué la blefaroplastia gana cada vez más popularidad?

La blefaroplastia se ha convertido en una de las cirugías faciales más buscadas porque ofrece cambios notorios sin alterar la expresión natural del rostro. A diferencia de otros procedimientos, el objetivo no es transformar completamente la apariencia, sino devolver frescura y descanso a la mirada.

El resultado suele ser un rostro más rejuvenecido, con ojos más abiertos y una apariencia menos fatigada. Por eso, cada vez más personas recurren a este procedimiento no solo por estética, sino también por bienestar y funcionalidad.