Se reanudan los diálogos con cabecillas del Valle de Aburrá: gobernador exige su traslado por venta de Tusi

Tras el aumento en el número de casos registrados de jóvenes con daño vascular grave por consumo de tusi en Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó el relanzamiento del proceso de paz urbana entre el Gobierno Nacional y los cabecillas de bandas delincuenciales, asociadas a la venta de estupefacientes, en el Valle de Aburrá.

"Qué indignación. Los criminales con los que negocia Petro en la cárcel de Itagüí, bandidos más peligrosos que Pablo Escobar, anunciaron que dejarán de vender tusi, según ellos, en una muestra de buena voluntad, en medio de la farsa de negociaciones que mantienen con el Gobierno Nacional", comentó en X.

Los diálogos fueron suspendidos en abril, cuando estalló el escándalo por la parranda vallenata que, a inicios de mes, los cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí organizaron con presentaciones en vivo, licor, servicio de catering y una lista de invitados, que llegaron al penal en autos de lujo e ingresaron sin ningún control alguno.

RELACIONADO Exministra Buitrago dice que renunció al Minjusticia por presiones relacionadas con la cárcel de Itagüí

Cabecillas se comprometieron a dejar la venta de Tusi en los barrios:

Durante el encuentro de relanzamiento, la senadora y vocera del Gobierno para el proceso de paz urbana, Isabel Zuleta, anunció una serie de compromisos de las bandas del Valle de Aburrá.

En siete barrios de la comuna ocho de Medellín iniciará un plan piloto para frenar la venta de tusi. Además, la Universidad de Antioquia, el Parque Bicentenario y sus alrededores serían declarados territorios libres de este veneno, que ha causado isquemia aguda, necrosis y amputaciones en algunos jóvenes, según la UDEA.

Algo que sigue advirtiendo el gobernador Rendón: "El tusi o cocaína rosada, veneno que consumen los jóvenes, es altamente peligroso, además, destruye a las familias y pone a sufrir a las mamás, que ven a sus hijos perderse en las drogas y eso constituye hoy el dizque anuncio de la paz total".

Gobernador insiste en que los cabecillas presos en la cárcel de Itagüí deben ser trasladados:

Luego de la parranda vallenata y las denuncias por la construcción de apartamentos al gusto de los presos de la cárcel de Itagüí, el presidente Petro ordenó que los involucrados fueran trasladados a cárceles en Bogotá.

Sin embargo, el único trasladado por la parranda vallenata fue alias Pocho, ahora preso en la cárcel de Girón. Según el Gobierno, es el único cabecilla en los diálogos que resultó involucrado en la fiesta. Aún así, el gobernador insiste en que más personas deben ser trasladadas, al seguir controlando la venta de tusi desde la cárcel:

"Confiesan estos bandidos un delito, lo que comprueba que siguen delinquiendo desde la cárcel, que tienen el control de la venta de este veneno, y el Gobierno de Petro y sus senadores del Pacto Histórico salen a celebrar. Por Dios. Nada que agradecer ni celebrar. Después de esta confesión, deberían es trasladar a todos estos criminales a otras cárceles y quitarles, de paso, esa renta ilícita, mortal, de las manos, porque está matando a nuestros jóvenes".