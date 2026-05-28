CANAL RCN
Colombia

Se reanudan los diálogos con cabecillas del Valle de Aburrá: gobernador exige su traslado por venta de Tusi

El proceso de paz urbana se encontraba en stand-by desde la fiesta vallenata, realizada al interior de la Cárcel de Itagüí.

Foto: montaje realizado con imágenes de Gemini AI y @AndresJRendonC para X
Foto: montaje realizado con imágenes de Gemini AI y @AndresJRendonC para X

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el aumento en el número de casos registrados de jóvenes con daño vascular grave por consumo de tusi en Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó el relanzamiento del proceso de paz urbana entre el Gobierno Nacional y los cabecillas de bandas delincuenciales, asociadas a la venta de estupefacientes, en el Valle de Aburrá.

"Qué indignación. Los criminales con los que negocia Petro en la cárcel de Itagüí, bandidos más peligrosos que Pablo Escobar, anunciaron que dejarán de vender tusi, según ellos, en una muestra de buena voluntad, en medio de la farsa de negociaciones que mantienen con el Gobierno Nacional", comentó en X.

Los diálogos fueron suspendidos en abril, cuando estalló el escándalo por la parranda vallenata que, a inicios de mes, los cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí organizaron con presentaciones en vivo, licor, servicio de catering y una lista de invitados, que llegaron al penal en autos de lujo e ingresaron sin ningún control alguno.

Exministra Buitrago dice que renunció al Minjusticia por presiones relacionadas con la cárcel de Itagüí
RELACIONADO

Exministra Buitrago dice que renunció al Minjusticia por presiones relacionadas con la cárcel de Itagüí

Cabecillas se comprometieron a dejar la venta de Tusi en los barrios:

Durante el encuentro de relanzamiento, la senadora y vocera del Gobierno para el proceso de paz urbana, Isabel Zuleta, anunció una serie de compromisos de las bandas del Valle de Aburrá.

En siete barrios de la comuna ocho de Medellín iniciará un plan piloto para frenar la venta de tusi. Además, la Universidad de Antioquia, el Parque Bicentenario y sus alrededores serían declarados territorios libres de este veneno, que ha causado isquemia aguda, necrosis y amputaciones en algunos jóvenes, según la UDEA.

Algo que sigue advirtiendo el gobernador Rendón: "El tusi o cocaína rosada, veneno que consumen los jóvenes, es altamente peligroso, además, destruye a las familias y pone a sufrir a las mamás, que ven a sus hijos perderse en las drogas y eso constituye hoy el dizque anuncio de la paz total".

Más detalles sobre obras en la cárcel de Itagüí: pisos, apartamentos al gusto de los presos y una capilla
RELACIONADO

Más detalles sobre obras en la cárcel de Itagüí: pisos, apartamentos al gusto de los presos y una capilla

Gobernador insiste en que los cabecillas presos en la cárcel de Itagüí deben ser trasladados:

Luego de la parranda vallenata y las denuncias por la construcción de apartamentos al gusto de los presos de la cárcel de Itagüí, el presidente Petro ordenó que los involucrados fueran trasladados a cárceles en Bogotá.

Sin embargo, el único trasladado por la parranda vallenata fue alias Pocho, ahora preso en la cárcel de Girón. Según el Gobierno, es el único cabecilla en los diálogos que resultó involucrado en la fiesta. Aún así, el gobernador insiste en que más personas deben ser trasladadas, al seguir controlando la venta de tusi desde la cárcel:

"Confiesan estos bandidos un delito, lo que comprueba que siguen delinquiendo desde la cárcel, que tienen el control de la venta de este veneno, y el Gobierno de Petro y sus senadores del Pacto Histórico salen a celebrar. Por Dios. Nada que agradecer ni celebrar. Después de esta confesión, deberían es trasladar a todos estos criminales a otras cárceles y quitarles, de paso, esa renta ilícita, mortal, de las manos, porque está matando a nuestros jóvenes".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Consejo de Estado le ordena al presidente Petro abstenerse de publicar propaganda electoral

Valle del Cauca

Luto en Colombia: se confirmó la muerte de reconocido periodista

Cauca

Video captó aterrador momento en el que represa artesanal colapsó y arrastró a un hombre en Cauca

Otras Noticias

Finanzas personales

CDT tendrían importante rentabilidad para colombianos en el mes de junio: ojo a las tasas de interés

Conozca las mejores tasas que habrá para este mes del año.

Roland Garros

Camila Osorio avanzó a tercera ronda de Roland Garros por primera vez en su carrera

María Camila Osorio avanzó a tercera ronda del Roland Garros y ahora peleará por un cupo a los octavos de final.

La casa de los famosos

Prepárese: estos serán los acontecimientos que se vivirán en la final de La Casa de los Famosos

Migrantes

“Frontera bajo custodia”: así opera el nuevo control migratorio de Estados Unidos en la frontera con México

Cuidado personal

¿Qué es la blefaroplastia y cuándo se recomienda?