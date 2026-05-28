Autoridades sanitarias prometen desarrollar una vacuna contra la cepa del actual brote de ébola en 2026

El actual brote de ébola por la cepa Bundibugyo, que ya golpea a Uganda y a la República Democrática del Congo (RDC), podría tener una respuesta médica definitiva antes de que termine el año.

Jean Kaseya, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), anunció un despliegue de recursos técnicos y estratégicos para asegurar que, para finales de 2026, la región cuente con una vacuna y un medicamento específicos contra esta variante del virus.

Hasta el momento, la ausencia de tratamientos o inoculaciones homologadas para esta cepa en particular ha obligado a las autoridades sanitarias a combatir la expansión de la epidemia únicamente mediante la detección temprana de contagios y la implementación de medidas básicas de barrera.

África superó los 1.000 contagios y las 200 muertes atribuidas, bajo sospecha, a la cepa Bundibugyo

La urgencia de soluciones científicas se ve reflejada en el impacto de la enfermedad sobre la población. Desde que se declaró formalmente el brote el pasado 15 de mayo, Africa CDC contabiliza más de 1.077 casos sospechosos y 246 fallecimientos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) maneja un balance ligeramente inferior, reportando más de 1.000 casos entre sospechosos y confirmados, con un saldo de 10 decesos corroborados y otros 223 bajo sospecha de haber sido causados por el virus.

Rusia habría desarrollado una vacuna que podría servir contra la cepa Bundibugyo

En el marco de esta carrera contra el reloj, grupos consultivos de la OMS recomendaron formalmente el inicio de ensayos clínicos en seres humanos para evaluar diversos productos que muestran un perfil prometedor.

La agencia de Naciones Unidas enfatizó en un comunicado que el uso de estas opciones candidatas debe realizarse exclusivamente dentro de protocolos de investigación estricta, con el objetivo de generar datos sólidos y garantizar un proceso seguro, ético y eficaz.

En paralelo a los esfuerzos globales, Rusia ha entrado en el panorama sanitario. Kaseya reveló que el Ministerio de Salud de ese país le notificó sobre el desarrollo de una fórmula propia. Si bien un miembro del equipo del director de Africa CDC aclaró que la inyección rusa fue diseñada originalmente para la cepa Zaire, los investigadores mantendrán conversaciones con Moscú para entender bajo qué fundamentos científicos consideran que el fármaco podría resultar efectivo también contra la variante Bundibugyo.