Reconocida presentadora confirmó en vivo que la diagnosticaron con cáncer
La presentadora anunció una importante decisión tras conocer el resultado de sus exámenes médicos.
Noticias RCN
06:58 a. m.
En los últimos días, en una emisión en vivo, una reconocida presentadora estadounidense reveló que le detectaron cáncer de mama.
Se trata de Sara Gore, que trabaja en el programa New York Live, tiene 49 años y obtuvo un Premio Emmy por su talento como TV host.
La presentadora se realizó los chequeos médicos correspondientes y, tras conocer los resultados, se pronunció en la señal y en las redes sociales de New York Live para dar detalles de su estado de salud e informar una importante decisión.
Así fue como Sara Gore, la reconocida presentadora de Estados Unidos, confirmó en vivo que tiene cáncer de mamá
En una declaración en vivo, la presentadora Sara Gore reconoció que la noticia tuvo un impacto emocional considerable, pero que ya se encuentra enfocada en atender cada una de las recomendaciones médicas para que su recuperación sea óptima.
Además, manifestó que, con la intención de concentrarse al 100 % en su proceso, se retirará momentáneamente de su trabajo en la televisión.
"Hemos compartido todo tipo de cosas en este programa a lo largo de los años: dónde comer, qué hacer y hasta qué ver, pero hoy quiero compartir algo un poco más personal que es difícil para mí", comenzó diciendo la presentadora Sara Gore.
"Este programa nunca ha tratado sobre mí. Trata sobre nuestros invitados, sobre esta ciudad que amamos y sobre todos ustedes, pero, después de haber formado parte de su día durante tanto tiempo, sentí que era correcto decirlo yo misma. Me diagnosticaron recientemente cáncer de mama y voy a tener que ausentarme para recibir tratamiento y cirugía. Si no dijera que estoy un poco asustada, estaría mintiendo. Francamente, esto me pilló un poco desprevenida, lo cual no tiene sentido porque vi a mi mamá y a mi hermana pasar por esto", añadió.
¿Cuáles han sido las reacciones tras el anuncio de la presentadora Sara Gore sobre su cáncer?
Después de que Sara Gore se pronunció en el programa New York Live, sus colegas, amigos y seguidores le enviaron múltiples mensajes de ánimo y pronta recuperación.
"Te queremos, Sara", "te envío amor y curación", "tú puedes", "estamos contigo", "todos te estaremos esperando con los brazos abiertos para darte la bienvenida pronto", "estoy orando por ti", "siempre estoy para escucharte", "eres muy fuerte" y "esta es una batalla que puedes vencer", han sido algunas de las reacciones.