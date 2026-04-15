Recuperan carro que había sido violentamente robado en Bogotá: víctima habló

Los casos de robos en Bogotá se han vuelto el pan de cada día. Uno de los más recientes ocurrió en la noche del martes 14 de abril, quedando grabado por las cámaras de seguridad.

El crimen se perpetró en el barrio Palermo, localidad de Teusaquillo. Los delincuentes estaban al acecho de un vehículo que se estaba estacionando. En cuestión de segundos y mediante amenazas al conductor, se lo llevaron.

Violento robo duró pocos minutos y quedó en video

Si bien escaparon, no se percataron de que la Policía había desplegado un operativo para seguirlos de cerca tras la denuncia. La persecución se extendió hasta el barrio Madalena de Ciudad Bolívar, donde se pudo recuperar el carro.

Acto seguido, los uniformados se hicieron cargo del vehículo y se lo devolvieron al dueño. “Agradezco a la Policía por su excelente labor y reacción. En la llamada, (los uniformados) fueron oportunos en la recuperación del vehículo. Totalmente agradecido”.

Palabras de agradecimiento de la víctima

Durante los dos primeros meses de 2026, las autoridades registraron 393 hurtos de automotores en la ciudad: 219 en enero y 174 en febrero. El 56 % de los casos se dieron sin el uso de armas, aunque genera preocupación que el 38.4 % haya sido con la manipulación de armas de fuego.

El viernes fue el día donde más casos se presentaron, un 18.1 % distribuido de la siguiente manera: 7.6 % en las madrugadas, un 2.8 % en las mañanas, un 2.5 % en las tardes y un 5.1 % en las noches. A nivel general, la madrugada fue el periodo más crítico.

Con respecto a las localidades, esto revelaron las cifras: Kennedy (55), Engativá (46), Ciudad Bolívar (36), Puente Aranda (28), Suba (26), Bosa (19), San Cristóbal (18), Teusaquillo (18), Tunjuelito (16), Usaquén (15), Rafael Uribe Uribe (14), Barrios Unidos (10), Fontibón (10), Los Mártires (10) y Usme (10). 48 reportes no fueron localizados.