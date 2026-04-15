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DIAN se pronuncia sobre la sentencia de la Corte que obliga a devolver el dinero recaudado bajo la “emergencia económica”

La Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales dijo que acatará la decisión conforme a los términos y condiciones establecidos.

Foto: Dian
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Noticias RCN

abril 15 de 2026
07:59 p. m.
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) respondió, a través de un comunicado de prensa, a la Sentencia C-079 de 2026, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que ordena devolver el dinero recaudado bajo la emergencia económica que declaró el Gobierno Nacional y estuvo en pie entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.

La decisión fue adoptada tras el proceso de control de constitucionalidad, que estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés, sobre el aumento a las tarifas de consumo de licor, cigarrillos y juegos de azar.

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¿Qué respondió la DIAN?

En una muestra de respeto por “la seguridad jurídica, la transparencia y las decisiones de la alta corte”, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio a conocer que, conocida la sentencia de la Corte:

“Procederá a estudiar de manera integral el alcance de la decisión y adoptará las medidas administrativas y operativas necesarias posibles para dar cumplimiento a lo allí dispuesto, conforme a los términos y condiciones establecidos por el alto tribunal y dentro del marco legal aplicable”.

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La DIAN se comprometió a informar a los contribuyentes sobre el proceso:

Durante el proceso de devolución del recaudo, la DIAN se comprometió a “informar de manera oportuna a los contribuyentes, usuarios y a la ciudadanía en general sobre las acciones que se deriven del cumplimiento de esta decisión”.

Proferida la decisión de la Corte, se recomendó a quienes busquen recuperar su dinero buscar las facturas de compra de los productos gravados que adquirieron entre el 30 de diciembre y el 28 de enero.

Sin un comprobante, el proceso de devolución podría tardar más de lo esperado o, incluso, existe el riesgo de que no se realice. Aunque los términos y condiciones están por determinarse, el proceso necesita ser documentado para asegurar el retorno del dinero a quien corresponda.

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