El caso que generó indignación en Barrancabermeja por el asesinato de una cuidadora en un hogar de paso comienza a tener respuestas judiciales.

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Tras varios días de incertidumbre, se conoció qué ocurrió con los menores señalados de cometer el crimen.

Cuatro jóvenes atacaron y asfixiaron a su propia cuidadora del ICBF

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro adolescentes presuntamente implicados en el homicidio de Karely Merlano, una formadora que trabajaba en una fundación con convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril en un inmueble del barrio La Libertad, donde las autoridades encontraron a la mujer sin vida. De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Santander, los menores se encontraban bajo medida de protección en ese lugar.

Según el material probatorio, los jóvenes le habrían exigido a la víctima que les permitiera salir del centro. Ante la negativa, habrían decidido atacarla y asfixiarla por estrangulamiento, causándole la muerte.

¿Qué pasó finalmente con los menores que asesinaron a su cuidadora en Barrancabermeja?

Por este crimen, los cuatro adolescentes fueron imputados por el delito de homicidio. Tres de ellos aceptaron los cargos, lo que confirma su participación en el ataque.

Por otra parte, cabe mencionar que ya habían antecedentes, pues Karely Merlano antes había denunciado amenazas e intimidaciones por parte de algunos menores.

Su esposo aseguró que ella le había advertido sobre situaciones de inseguridad dentro del lugar, donde había jóvenes con conductas delictivas. Sin embargo, no fue trasladada ni se adoptaron medidas de protección.

Las advertencias, según sus allegados, no fueron atendidas, y finalmente se materializó el crimen que hoy tiene a cuatro menores vinculados al proceso, tres de ellos reconociendo su responsabilidad.