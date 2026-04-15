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Atento: ¡tembló en Colombia hoy 15 de abril de 2026

¿Dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido estos sismos? Descubra aquí los detalles completos.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
06:36 p. m.
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Varias zonas de Colombia se han 'sacudido' durante este 15 de abril de 2026 debido a que se han presentado varios temblores.

Así lo ha confirmado el Servicio Geológico Colombiano, que no solo ha dado detalles de los epicentros, sino que también de las magnitudes y las profundidades de cada uno de los movimientos telúricos.

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¿En qué municipios del país se han sentido? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 15 de abril de 2026

  • 12:24 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 12:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 12:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 1:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 3:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 4:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 5:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).

  • 8:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 9:43 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Playón (Santander), a 22 de Cáchira (Norte de Santander) y a 24 de Suratá (Santander).

  • 10:20 a.m.

Epicentro: San Vicente del Caguán, Caquetá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Rivera (Huila), a 31 de Campoalegre (Huila) y a 34 de Neiva (Huila).

  • 10:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

  • 12:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 12:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 12:54 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 2:15 p.m.

Epicentro: Chimichagua, Cesar.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 20 de Curumaní (Cesar) y a 22 de Chimichagua (Cesar).

  • 4:10 p.m.

Epicentro: Matanza, Santander,

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 158 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Matanza (Santander), a 5 de Suratá (Santander) y a 9 de California (Santander).

  • 5:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

Atención: tembló masivamente en Colombia hoy 13 de abril de 2026
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  • 5:33 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

 

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