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Habitantes de Calamar, Bolívar, protestan ante la crisis por los frecuentes cortes de energía

Los frecuentes cortes de energía en el municipio llevaron a los habitantes a realizar bloqueos en la troncal occidente.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
02:49 p. m.
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Una grave situación se ha suscitado en el municipio de Calamar, en Bolívar, tras los frecuentes cortes de energía que han afectado a sus habitantes y que, de manera reiterativa, han impactado negativamente en el comercio y la salud tanto de niños como adultos mayores.

Ante esta situación, los ciudadanos llevaron a cabo un bloqueo del troncal occidente, que conecta a Bolívar, Atlántico y la sabana de Sucreña, en donde denuncian que por semana se presentan hasta 36 horas de estos cortes.

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¿Qué está pasando con la energía en Calamar?

Los bloqueos se concentran principalmente frente a las instalaciones de la empresa de energía Afinia, quienes establecieron un nuevo horario que incluye los cortes de energía a cuatro días y nueve horas cuando anteriormente ya se estaban presentando estos por tres días a la semana como martes, jueves y sábado por ocho horas.

La situación llevó a los ciudadanos a tomarse las vías para protestar por las consecuencias negativas que los cortes han generado en sectores como el comercial y el de la salud. Según el testimonio de algunos vendedores, la venta de varios productos como helados se ha imposibilitado ante la falta de congeladores.

“Quitaron la luz tres días a la semana de 8 a 4 de la tarde que es algo inhumano. Ustedes ven la temperatura en la que estamos ahorita”, exaltó Daniel Rodríguez, habitante del Calamar.

De igual manera, varios denunciantes afirmaron que los cortes de energía llevaron a que una mujer de la tercera edad, oxígeno dependiente, perdiera la vida a causa de esta situación.

En las protestas han participado ciudadanos, quienes bloquearon la vía por medio de llantas que, posteriormente, fueron incineradas. Así mismo, realizaron grafitis en donde denunciaron ser víctimas de “abuso” por parte de la empresa Afinia.

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Empresa responde ante las protestas de la población

Por su parte, Afinia respondió ante la compleja situación que viven los ciudadanos, pues manifestaron que dicho cronograma con los nuevos cortes obedece a una falta de recaudo.

“El recaudo en esta población es de solo el 33%, mientras que las pérdidas de energía se ubican en 75,1% cifras que se reflejan un alto nivel de consumo no pagado y de uso indebido del servicio”.

Desde la Administración Municipal se hizo un llamado bajo el compromiso de llevar el suministro al municipio. Se espera que este lunes 20 de abril haya una nueva mesa de diálogo para lograr un acuerdo.

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