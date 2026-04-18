"No me pegaron porque los expulsaban": Karina García rompió el silencio y contó toda la verdad tras su conflicto con Yina Calderón

Karina García fue una de las participantes protagónicas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

La antioqueña no solo creó una gran cantidad de contenido, sino que también fue una de las personas que más público movió durante su estadía en el reality.

Al principio de la competencia, Karina García fue muy cercana a Yina Calderón y a la 'Toxi Costeña' e, incluso, conformó junto a ellas el famoso grupo denominado 'las chicas fuego'.

Sin embargo, cuando la temporada llegó a la mitad, tanto Yina Calderón como la 'Toxi Costeña' se enemistaron con Karina García y les pidieron a sus seguidores que la eliminaran.

Por lo tanto, después de un año que culminó la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Karina García estuvo presente en el pódcast 'Se siente bien', con el periodista Felipe Peña, de Noticias RCN, y contó toda la verdad de lo sucedido con Yina Calderón.

¿Lloró por el fin de la amistad cuando se encontraba en el mundo exterior? ¿Siente molestia con ella? ¿Por qué fueron los desacuerdos? Descubra los detalles a continuación.

Esta es la verdad revelada por Karina García tras su conflicto con Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la entrevista con el periodista Felipe Peña, Karina García reconoció que se conocía con Yina Calderón desde antes que iniciara La Casa de los Famosos Colombia 2026 y que, a pesar de que no eran íntimas, sí conversaban seguido por WhatsApp.

Además, manifestó que cree que fueron muy duros con ella, pero que no le guarda rencor a nadie y que, de su parte, cada uno de los conflictos ya están superados.

"A Yina realmente la conocía desde afuera, no éramos íntimas, pero sí éramos amigas, habíamos compartido en un par de eventos, hablábamos por WhatsApp y nos llamábamos. No sé qué pasó, tal vez cosas del juego; ingresamos a la casa y ya Colombia sabe que todo se volvió nada. Son decisiones que toman las personas, pero lo más importante es que yo no me quedo con nada de eso en mi corazón; eso ya pasó y para mí ya todo está sano, al igual que con Cindy (la 'Toxi Costeña').

"Yo creo que Yina ya soltó eso porque ella lo ha dicho y las otras compañeras, la verdad, no sé, pero lo más importante es lo que sienta yo. Cuando lo viví dentro de la casa fue muy duro porque allá pasan cosas tan raras que tú te olvidas hasta del mundo exterior. Tú sientes que ese es tu mundo y tu única zona segura. Es complejo lo que se vive allá porque es un juego, pero es una realidad alterada", añadió Karina García.

Asimismo, la modelo manifestó que sintió rabia cuando varios exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia estuvieron en su contra, pero que ya sanó y no piensa en eso que sucedió.

"El tema con las peladas ya quedó atrás, no sirvo para tener rencor en mi corazón. Obviamente, me dio rabia en muchas oportunidades, todo Colombia vio que yo lloré, pero ya sané y es lo más importante. Hubo un par de momentos donde lloré en el mundo exterior y me sentía muy triste, pero, psicológicamente, según la terapeuta, eso era normal", puntualizó Karina García.

"Soy diferente, tengo costumbres diferentes, me gustan cosas diferentes y a mucha gente eso como que le hacía ruido en la cabeza, no sé por qué. Yo aceptaba a todo el mundo tal cual y, por ejemplo, Yina es una persona que tiene una forma de ser muy explosiva, que en su momento fue ofensiva, pero yo lo que hacía era decirle: 'Amiga, bájale tres rayitas, cálmate', y no entré a juzgarla. Ellas son ellas y yo soy yo, pero sí me parece que se pasaron muchísimo porque no solamente hablaron frente a las cámaras para que me saquen, sino que también para decir cosas horribles e inventar cosas. Es chévere jugar, pero hasta qué punto pasando por los sentimientos de la gente y de la integridad. No me pegaron porque los expulsaban, pero fue muy duro", concluyó.

¿Cómo le ha ido a Karina García después de La Casa de los Famosos Colombia?

En el pódcast 'Se siente bien', Karina García aseguró que su vida después de La Casa de los Famosos Colombia ha sido muy importante a nivel profesional y personal.

"Me ha ido espectacular y yo supe por qué salí en ese momento. Mucha gente me ama, tengo una comunidad demasiado linda, un público de todas las edades, me sigue muchísima gente de la comunidad LGBT, trabajo con muchas marcas, llegaron varios contratos chéveres a mi vida, me fui para República Dominicana a un reality y gané, he conocido gente espectacular y estoy haciendo crecer mi empresa de ropa deportiva", planteó.

"No he parado de trabajar, pero siento que ha sido algo espectacular", añadió.