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Hombre que mató y ocultó a su esposa en un congelador en EE. UU. enviaba fotos con IA a su familia

El FBI capturó en Hong Kong al esposo de Lina María Guerra, la colombiana hallada muerta en congelador en su apartamento en Estados Unidos.

Yhonay Díaz

abril 18 de 2026
02:24 p. m.
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Dos meses después del hallazgo del cuerpo de Lina María Guerra dentro de un congelador en su apartamento en Norfolk, Estados Unidos, el FBI logró capturar a su esposo en Hong Kong, señalado como el presunto responsable del homicidio.

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La antioqueña de 39 años había desaparecido el 14 de enero, y su familia en Medellín perdió contacto con ella casi un mes antes de que las autoridades descubrieran su cuerpo el 5 de febrero.

El esposo y presunto feminicida es un reservista de la Marina estadounidense, quien construyó una historia y fotos con IA para encubrir el crimen; decía que la colombiana había detenida por robarse algunas prendas en una tienda de ropa.

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El plan con el que feminicida engañó a la familia de su esposa colombiana

Juan Diego Echavarría, hermano de la colombiana asesinada, reveló cómo el feminicida los engañó durante las semanas que no tuvieron contacto con Lina María.

El man me decía: somos familia, confía en mí, sabiendo que ya la tenía muerta dentro del congelador.

El feminicida les dijo que la razón por la que su esposa no contestaba sus llamadas era porque estaba detenida por robarse una ropa interior de un almacen.

Incluso llegó al extremo de enviar fotografías supuestamente tomadas desde una cárcel para sostener su versión, al parecer, eran hechas con IA. En las imágenes se les veía abrazados en lo que supuestamente sería la cárcel, ella portaba uniforme de color naranja.

Además, informó que Lina María había sido condenada a cinco años de prisión. Sin embargo, las inconsistencias en su relato generaron sospechas entre los familiares en Medellín, quienes finalmente alertaron a las autoridades estadounidenses de la desaparición de la colombiana.

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Capturaron al esposo de la colombiana hallada muerta en un congelador en EE. UU.

Tras el macabro descubrimiento del cuerpo en el congelador de la vivienda que compartía con la víctima en Norfolk, el sospechoso emprendió la huida hacia Hong Kong.

La captura internacional fue hecha por agentes del FBI en colaboración con autoridades locales.

Juan Diego, su hermano, pide ayuda para viajar a Estados Unidos para estar presente durante el proceso judicial, buscando así obtener respuestas sobre lo ocurrido.

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