Expertos alertan sobre las complicaciones de la meningitis ante un reciente brote en Inglaterra

La meningitis es una infección e hinchazón del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges. Las infecciones virales son una de las causas más comunes de la meningitis, pero las bacterias también la pueden ocasionar.

En algunos casos esta infección mejora sin tratamiento en semanas, pero también se podría producir la muerte si se presentan complicaciones. Ante esto, los expertos realizaron un listado con algunos de los principales factores de riesgo para evitar el avance de la enfermedad.

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¿Cuáles son los síntomas de la meningitis?

Según expertos de Mayo Clinic, los principales síntomas de la meningitis pueden ser similares a los de la gripe y estos pueden manifestarse durante varias horas o días.

Algunos de los signos dentro de la sintomatología son Fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso, náuseas o vómitos, confusión o dificultad para concentrarse, convulsiones, somnolencia o dificultad para despertarse, sensibilidad a la luz, falta de apetito o deseo de beber y erupción cutánea (a veces, como en la meningitis meningocócica).

En recién nacidos la sintomatología suele variar ya que se puede presentar Fiebre alta, llanto constante, mucho sueño o irritabilidad, dificultad para despertarse, inactividad o lentitud, incapacidad de despertarse para comer, mala alimentación, vómitos, protuberancia en la fontanela (punto blando) en la parte superior de la cabeza del bebé y rigidez en el cuerpo y el cuello.

¿Qué causa la meningitis?

Las infecciones virales son la causa más común de la meningitis, seguido por las infecciones bacterianas y las producidas por hongos y parásitos. Expertos de Mayo Clinic aseguran que es vital encontrar la causa, pues esta enfermedad puede llevar a la muerte.

Complicaciones de la meningitis

Existen diferentes tipos de meningitis como la bacteriana, viral, crónica, fúngica, tuberculosa y parasitaria. Sus principales complicaciones son la pérdida auditiva, problemas de visión, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, daño cerebral, problemas para caminar, convulsiones, insuficiencia renal, estado de choque y la muerte.

Para prevenir la meningitis es vital el lavado constante de manos, compartir hábitos de higiene, mantener la vitalidad por medio de la alimentación y el ejercicio, cubrirse la boca y controlar la alimentación en caso de embarazo.