Jugador de la Selección Colombia recibió fuerte sanción: esto pasó

El domingo 12 de abril, Fluminense y Flamengo jugaron un nuevo clásico de Río de Janeiro.

Jorge Carrascal inició siendo suplente e ingresó al terreno de juego en el minuto 72, en reemplazo de Gonzalo Plata.

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Sin embargo, en la adición, exactamente en el minuto 90+5, el colombiano se barrió y contactó a Claudio Rodrigues Gomes en una zona delicada. Por lo tanto, vio la tarjeta roja.

No obstante, a pesar de esa expulsión, Fluminense no alcanzó a reaccionar y terminó perdiendo 1-2.

Pero, a pesar de que el resultado le sonrió a Flamengo, Jorge Carrascal tendrá que enfrentar una fuerte sanción en Brasil. ¿Por qué?

Jorge Carrascal, de Flamengo, estará sancionado por cuatro partidos

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil decidió sancionar a Jorge Carrascal por cuatro partidos bajo el argumento de reincidencia en expulsiones.

Y es que el volante creativo colombiano ya había visto la roja en la Supercopa de Brasil, vs. Corinthians, exactamente al minuto 120.

En consecuencia, no podrá estar presente con su club en los siguientes partidos:

vs. Bahía, el domingo 19 de abril, por el Brasileirao.

vs. Vitória, el miércoles 22 de abril, por la Copa de Brasil.

vs. Atlético Mineiro, el domingo 26 de abril, por el Brasileirao.

vs. Vasco de Gama, el 3 de mayo, por el Brasileirao.

¿Qué más pasaría con Jorge Carrascal?

Aparte de la sanción impuesta por el Tribunal, en Brasil también ha circulado la información de que, presuntamente, Flamengo castigaría a Jorge Carrascal con una fuerte multa económica.

Además, de acuerdo con lo que se ha revelado, esta sería por el valor de un mes de su sueldo.

En medio de toda esta coyuntura, Jorge Carrascal tuvo actividad el jueves 16 de abril, en el partido que Flamengo le ganó 4-1 a Independiente Medellín por la Copa Libertadores, y jugó 84 minutos.