“Quiero justicia”: la desgarradora súplica de la madre del joven asesinado en Transmilenio

Hay gran conmoción por el caso de Freddy Santiago Guzmán, un joven de 19 años, quien perdió la vida tras ser apuñalado por delincuentes que buscaban hurtar sus pertenencias en la estación de Transmilenio Minuto de Dios.

El hecho ha despertado no solo el dolor de su familia y amigos, sino también la indignación por parte de la ciudadanía, quienes exigen seguridad a las autoridades en la capital del país.

Madre de Freddy Santiago exige justicia

Luz Mery Cárdenas, madre del joven asesinado, reveló a Noticias RCN cómo era su hijo, quien se encontraba cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas y trabajaba para financiar sus estudios académicos y ayudar a su familia.

"Mi hijo era un ser de mucho corazón noble, una gran persona para toda la humanidad. Él era una persona muy pasiva, no era agresivo".

“Él era un hombre muy alegre, muy amable, no se metió con nadie que le evitaba mucho. Los problemas era un niño muy de casa juicioso siempre se la permanecía alegre no se la pasaba en la calle, siempre era la casa del trabajo del trabajo de la universidad", aseguró la hermana de la víctima.

Sin embargo, su sueño de convertirse en un gran ingeniero se vio apagado por, al parecer, tres delincuentes que intentaron robar sus pertenencias. En medio del forcejeo, Freddy Santiago recibió una puñalada mortal.

Según el testimonio de Maryam Moreno, comandante de Policía de Transmilenio, el joven de 19 años luchó por su vida. No obstante, las lesiones fueron más grandes por lo que su vida se apagó.

“Quiero Justicia quiero Justicia porque me dejaron solita. Tengo dos hijas y gracias a Dios que están aquí conmigo tengo mi esposo mi familia que los amo con todo mi corazón, pero me arrebataron algo que salió de mis entrañas algo precioso para mí que no sé cómo voy a soportar ese dolor tan grande tan grande y este vacío que me deja mi rey hermoso", añadió Luz Mery.

Al llamado también se sumó Eucaris Quintero, la abuela del joven, quien exaltó los esfuerzos que su nieto hacía día a día para poder salir adelante junto a su familia.

“Pedimos justicia, que todos hagan justicia por lo que le hicieron a él, trabajaba para llevarse a estudiar, y todo eso le ayudaba a la mamá eran los pies y los brazos de la mamá el cuidado de sus hermanitas".

Según la más reciente actualización, el cuerpo del joven ya habría sido entregado a su madre.

Respuesta del alcalde Galán

En las horas más recientes, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció ante los hechos al afirmar que sostuvo una conversación con la madre del joven.

"Luz Mery me pidió que hiciéramos todo lo que está en nuestras manos para dar con los responsables. Ya hablé con el director seccional de la Fiscalía para que priorice este caso y así lo ha hecho. Vamos a llegar a los responsables".

Así mismo, el alcalde aseguró que este tipo de casos corresponden a una carrera criminal en donde, al parecer, estos delincuentes cometen delitos previos que culminan con asesinatos.

"No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, seguimos trabajando con la Policía y Fiscalía para capturar a los delincuentes las veces que sean necesarias".

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¿Qué se sabe del asesinato?

Freddy se dirigía a su universidad por lo que tomó la estación Minuto de Dios, lugar en donde se desarrollaron los hechos. Tres personas habrían ingresado a la estación, quienes decidieron amenazarlo, golpearlo y posteriormente apuñalarlo.

Pese a que fue trasladado a un hospital, no resistió a las heridas y perdió la vida el pasado jueves 16 de abril. Ante esto, las investigaciones están a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes cuentan con los videos de las cámaras de seguridad en donde ocurrieron los hechos.