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SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 18 de abril de 2026

¡Las balotas eligieron a los ganadores del sábado tras el sorteo del Super Astro Sol de este 18 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
02:25 p. m.
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En los juegos de azar, cada jornada funciona como un turno que se abre y se cierra con un solo dato.

El Super Astro Sol tiene esa lógica: durante horas se construyen apuestas, pero al final todo se entrega a una combinación única.

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Este 18 de abril de 2026, la tarde hizo ese cambio de turno con el resultado oficial del sorteo. A lo largo del día, los jugadores eligieron cifras, definieron un signo y registraron su jugada.

Es así como cada apuesta es una forma de participar en ese periodo abierto, pero cuando llega el momento del sorteo, el turno se cierra y queda un único registro válido.

Resultado del Super Astro Sol hoy 18 de abril de 2026

Al igual que entre semana, este sábado se realizó el sorteo del Super Astro Sol a las 4:00 de la tarde.

Además, unos minutos después, quedó claro que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un cierre que da paso a una nueva jornada en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol no se acumula, se reemplaza. Cada resultado toma el lugar del anterior y deja listo el espacio para el siguiente.

Por eso, el momento posterior al sorteo tiene un efecto particular: no solo confirma lo ocurrido, sino que también limpia el camino para una nueva ronda de decisiones.

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Asimismo, el signo zodiacal cumple un rol clave en ese cierre. No es solo un complemento, es el elemento que completa la coincidencia y define el premio mayor.

Con el resultado del 18 de abril de 2026 ya establecido, el turno queda oficialmente cerrado. Y, como ocurre en cada jornada, el siguiente ya está en preparación, esperando nuevas apuestas y otra combinación por revelar.

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