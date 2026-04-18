Atento: ¡tembló fuerte en Colombia hoy 18 de abril de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ha informado que se han detectado al menos 14 temblores durante este 18 de abril de 2026.

Además, uno de ellos sobrepasó los 4.0 de magnitud, mientras que otro alcanzó los 3.9.

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Estos han sido los fuertes temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de abril de 2026

5:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Intensidad instrumental: débil.

9:05 a.m.

Epicentro: Anorí, Antioquia.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Anorí (Antioquia), a 13 de Campamento (Antioquia) y a 19 de Amalfi (Antioquia).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 18 de abril de 2026?

12:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

1:05 a.m.

Epicentro: Timaná, Huila.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Timaná (Huila), a 7 de Elías (Huila) y a 12 de Oporapa (Huila).

2:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

2:25 a.m.

Epicentro: cerca de la Costa Norte de Colombia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 92 kilómetros de La Palma ( Panamá), a 94 de Chimán ( Panamá) y a 105 de Acandí (Chocó).

4:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).

4:44 a.m.

Epicentro: Dagua, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Dagua (Valle Del Cauca), a 27 de Restrepo (Valle Del Cauca) y a 27 de Buenaventura (Valle Del Cauca).

5:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

5:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

6:47 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Gigante (Huila), a 19 de Hobo (Huila) y a 24 de Algeciras (Huila).

8:58 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Nuevo Belén De Bajirá (Chocó), a 30 de Carmen Del Darién (Chocó) y a 34 de Riosucio (Chocó).

10:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Betulia (Santander), a 14 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Los Santos (Santander).

11:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 156 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).