Capturados madre y padrastro de un menor de dos años por maltrato sistemático en Medellín

Un caso de maltrato infantil que conmocionó a Medellín culminó con la captura de la madre y el padrastro de un bebé de dos años que permaneció hospitalizado con graves lesiones.

Medicina Legal concluyó que el menor fue víctima de agresiones sistemáticas que pudieron causarle la muerte de no haber recibido atención médica oportuna.

Caso de maltrato contra menor de dos años

El bebé ingresó al Hospital Infantil Concejo de Medellín con golpes y quemaduras en su cuerpo. Su madre, una joven de 26 años, intentó justificar las lesiones como un hecho fortuito. Esta dio declaraciones a Noticias RCN en días pasados:

"Él estaba bien, a él lo cuido. De repente se le comenzaron a inflamar su cabeza y ojos y lo traje para que le hicieran unos estudios y me dijeran que tiene. Hasta ahora no me dicen nada la verdad", declaró la mujer vía WhatsApp en su momento.

Sin embargo, los exámenes médicos revelaron una realidad muy diferente. Las autoridades determinaron que las lesiones no correspondían a un accidente aislado sino a un patrón de maltrato sistemático.

"Uno podría hablar de tentativa de homicidio porque eso fue lo que dijo Medicina Legal", explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

En los días más recientes, tanto la madre como el padrastro del menor, de 24 años, fueron capturados dentro del mismo hospital donde permanecía internado el niño. Ambos fueron enviados a prisión mientras avanzan las investigaciones.

"Aquí no hay argumento que valga de la madre en su momento de decir ‘Ah, es que yo no estaba. No es que eso no fue un caso que pasó tal día a tal hora’. Esa señora no estaba", enfatizó Villa.

Respuesta de las autoridades ante el caso

Medicina Legal advirtió que, de no haberse brindado atención médica oportuna al menor, el pequeño habría fallecido debido a la gravedad de sus lesiones.

El bebé ya fue dado de alta y quedó bajo el cuidado de una tía, con supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que garantizará su protección, recuperación física y emocional tras el traumático episodio vivido en su propio hogar.