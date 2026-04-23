Habló el hijo de la mujer que murió por una llanta en Bogotá: “Sobrellevar este trauma”

El pasado viernes 17 de abril, casi al mediodía, ocurrió un lamentable e inusual hecho en el sur de Bogotá. Una mujer de 79 años, llamada Julia Isabel Quito, que vivía en Perdomo Alto (Ciudad Bolívar), salió de su casa y, mientras esperaba el bus del SITP, recibió el fuerte impacto de una llanta.

Al ser una vía empinada, la llanta tomó gran velocidad y no le dio tiempo a la mujer para reaccionar. Si bien algunos vecinos se acercaron para ayudarla a levantarse, ella falleció.

Investigan de dónde provino la llanta

Las autoridades se encuentran investigando de dónde provino la llanta. Una hipótesis apunta a que, al parecer, se le desprendió a un camión; pero el caso continúa bajo investigación. También se les hizo un llamado a los talleres y montallantas para que no dejen llantas a la deriva.

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Fernando García Quito, hijo de Julia, habló con Alerta Bogotá sobre el trágico hecho. Por un lado, informó que dejó una queja porque, en su concepto, la ambulancia se demoró en prestarle la correcta atención a la adulta mayor.

Mencionó que, luego de trabajar, se enteró de lo que había pasado. Julia salió de su casa a hacer una diligencia y fue ahí cuando se escuchó el duro golpe.

La crítica al cuerpo médico: “Se perdió mucho tiempo”

Los vecinos se encargaron de avisarle que su mamá estaba tendida en el suelo: “Soy yo quien tiene que ver y sobrellevar este trauma tan bravo que me tocó vivir”.

“Se perdió mucho tiempo (…) Son muchos los protocolos que se siguen para darle manejo a una situación de estas. El tiempo es valioso y pudiese haber ayudado a que las cosas no hubiesen terminado como terminaron”, afirmó al cuestionar el proceso del traslado.