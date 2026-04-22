Tragedia en el centro de Bogotá: balacera entre hinchas deja dos muertos y tres heridos

Una riña entre hinchas de fútbol terminó en una balacera que dejó dos personas muertas y tres más heridas, en un hecho que encendió las alarmas en el centro de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Santa Fe, donde, según la información preliminar, se encontraron dos grupos hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

El encuentro terminó un enfrentamiento que escaló hasta el uso de armas de fuego.

De acuerdo con el reporte inicial de la Policía Metropolitana de Bogotá, el choque entre ambos grupos se produjo en plena vía pública. En cuestión de minutos, la confrontación pasó de una riña a una balacera, dejando a varias personas tendidas en el lugar.

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Dos muertos y tres heridos por balacera entre hinchas en el centro de Bogotá

Los heridos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales cercanos, entre ellos el Hospital de Méderi, donde recibieron atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, dos de los involucrados fallecieron a causa de la gravedad de las heridas.

La zona fue acordonada por unidades de la Policía, que iniciaron labores de inspección y recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.

En el lugar, la presencia de uniformados se intensificó mientras avanzaban las primeras diligencias judiciales.

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Investigan grave enfrentamiento entre barristas que dejó dos muertos

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre las identidades de las víctimas ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

Se espera que en las próximas horas el comandante de la Policía de Bogotá entregue un informe detallado sobre los hechos.

Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad de las autoridades se centra en establecer cómo se originó el enfrentamiento, quiénes participaron y qué motivó el uso de armas. El material recolectado en el lugar será clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

Este nuevo episodio se suma a una serie de situaciones que han puesto en el centro del debate la convivencia en torno al fútbol y la necesidad de reforzar medidas de prevención.