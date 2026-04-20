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“Manera vil con la que le quitan la vida”: habló familiar de uno de los asesinados durante rodaje en Bogotá

Nicolás Perdomo y Henry Alberto Benavides son las víctimas mortales que dejó este hecho ocurrido en el centro de la ciudad.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
01:47 p. m.
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La tarde del sábado 18 de abril terminó siendo trágica para una producción televisiva que se desarrollaba en los alrededores del Instituto Roosevelt, centro de Bogotá. Un desconocido utilizó un arma cortopunzante y, sin mediar palabra, atacó por la espalda a Nicolas Perdomo, uno de los trabajadores.

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Por medio de las cámaras de los alrededores, se reveló el momento. Perdomo estaba en la puerta del parqueadero cuando fue increpado por el desconocido. Después de degollarlo, el agresor lo siguió atacando sin decir nada.

El ataque se dio sin mediar palabra

Si bien Perdomo se mantuvo en pie e intentó confrontarlo, a los pocos segundos se desplomó. El cuerpo de seguridad y los compañeros de producción reaccionaron para neutralizar al agresor.

Este hombre también asesinó al conductor Henry Alberto Benavides. Además, dejó de gravedad a un tercero que se encuentra grave. Con respecto al agresor, falleció en el lugar y era un paciente con antecedentes de comportamientos violentos.

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Un detalle no menor es que las autoridades capturaron a dos integrantes de la producción y los procesaron por homicidio simple. Con base en las pesquisas, se supo que ambos habrían herido de muerte al responsable cuando trataban de rescatar a sus colegas.

El llamado del gremio a las autoridades

Las familias, compañeros y demás conocidos realizaron una velatón en la noche del domingo 19 de abril en honor a las dos víctimas. “Fue algo atroz, es una manera vil con la que le quitan la vida a mi hermano. Se llevan a un mentor y consejero”, contó uno de los allegados.

Roxana Daza, compañera de trabajo, les hizo un llamado a las autoridades para que brinden las garantías correspondientes. El gremio de la industria audiovisual también alzó su voz.

Este lunes 20 de abril, el alcalde Carlos Fernando Galán lideró un consejo extraordinario de seguridad, el cual abordó la problemática de inseguridad en la ciudad que se encuentra desbordada, principalmente homicidios durante hechos de hurto.

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