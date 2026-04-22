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Hallan dos cuerpos embolsados y envueltos en papel vinipel en menos de 6 horas en el Valle de Aburrá

Con este hallazgo, se completan cuatro cuerpos en cinco días.

Hallan cuerpos embolsados en el Valle de Aburrá
Foto: Noticias RCN

Valentina Bernal

abril 22 de 2026
01:46 p. m.
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El miedo crece tras la aparición continua de cuerpos embolsados en distintos puntos del área metropolitana del Valle de Aburrá.

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La situación ocurre en medio de la crisis de la mesa de paz urbana, lo que preocupa pues puede ser un posible recrudecimiento de la violencia y disputas entre estructuras criminales.

Hallaron dos cuerpos embolsados en el Valle de Aburra

En un lapso inferior a seis horas, las autoridades reportaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida, lo que eleva a cuatro los casos registrados en apenas cinco días.

Los hechos no se concentran únicamente en Medellín, sino que se extienden a otros municipios del área metropolitana.

El primer caso ocurrió en la mañana del martes 21 de abril en jurisdicción de Copacabana, al norte del valle. Allí fue encontrado un cuerpo envuelto en papel vinipel, abandonado en plena vía pública.

Apenas seis horas después, se reportó un segundo hallazgo en el corregimiento de San Cristóbal. Este sector ha sido señalado como un punto crítico para la ocurrencia de homicidios y con limitaciones en la respuesta de las autoridades.

Ya son 10 los cuerpos hallados embolsados en lo corrido del año

La reiteración de estos casos evidencia un patrón que tiene en alerta a las autoridades. En lo corrido del año, ya son 10 los cuerpos encontrados en condiciones similares en el Valle de Aburrá.

Las cifras también muestran una concentración en la zona norte del área metropolitana, con mayor afectación en municipios como Bello, Copacabana y la propia Medellín.

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