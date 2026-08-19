Luto en Colombia: murió querido y destacado periodista

El periodismo cartagenero se encuentra conmocionado porque uno de sus mejores exponentes partió de este plano terrenal.

Harrison Hernández, que se destacó en el cubrimiento de temas deportivos, especialmente en los relacionados con el boxeo y el béisbol, falleció el 17 de agosto de 2026, a los 51 años.

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La noticia fue confirmada por el medio digital universitario de la Universidad de Cartagena, institución a la que el comunicador estaba vinculado laboralmente.

Así se confirmó la muerte de Harrison Hernández, el querido periodista de Cartagena, Colombia

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el medio universitario lamentó la muerte de Harrison Hernández, destacó su calidad profesional y humana, y le envió un mensaje de fortaleza a sus seres queridos.

"Desde Udecetevé lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Harrison Hernández, de la División de Comunicaciones. Su nobleza, calidad humana y gran corazón quedarán impregnados para siempre en nuestros recuerdos", manifestaron.

"Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor", añadieron.

Asimismo, el Círculo de Cronistas Deportivos de ACORD Bolívar también emitió un sentido pronunciamiento.

"Lamentamos el fallecimiento de Harrison Hernández, un gran periodista de la ciudad dedicado al mundo del boxeo y el béisbol. Le mandamos un mensaje de apoyo a amigos y familiares", iniciaron planteando.

"Harrison se encontraba laborando en la Universidad de Cartagena, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hizo parte tácita de nuestra agremiación, pendiente de todo lo que hacíamos, y fue un periodista con criterio y estilo propio que se ganó el corazón de todos los cartageneros. ¡Paz en su tumba!", concluyeron.

Así fue la trayectoria de Harrison Hernández, el querido periodista de Cartagena que falleció

Harrison Hernández estuvo vinculado al periodismo durante más de tres décadas y trabajó en el Noticiero 6:25, en Todelar y en Noticias Caracol.

Asimismo, también laboró con la Alcaldía de Cartagena, pero en el último tiempo se fue alejando de sus funciones comunicativas por los percances de salud que comenzó a presentar.