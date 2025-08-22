CANAL RCN
Colombia

Urgencia manifiesta da luz verde a Thomas Greg & Sons para expedir pasaportes hasta abril

La medida de urgencia manifiesta que permite extender el contrato con la empresa iría desde el 11 de agosto hasta el 30 de abril.

Cancillería declaró urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons parar prorrogar contrato de pasaportes
Foto: Cancillería.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
04:01 p. m.
A través de la resolución 9407 del 08 de agosto de 2025, la Cancillería declaró urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons, la empresa encargada de la expedición de pasaportes en Colombia.

Esta medida adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores permite prorrogar el contrato actual que serpa extendido desde el 11 de agosto al 30 de abril de 2026.

Declárese la urgencia manifiesta desde el 11 de agosto del 2025 hasta el 30 de abril de 2026 para adelantar la contratación directa del servicio de personalización custodia y distribución de libretas de pasaportes (...) y visas.

 

Este sería el nuevo precio de los pasaportes tras prorrogar contrato con Thomas Greg & Sons
Este sería el nuevo precio de los pasaportes tras prorrogar contrato con Thomas Greg & Sons

Cancillería declaró urgencia manifiesta para Thomas Greg & Sons

La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores confirma la ampliación directa del contrato que mantiene desde hace años con Thomas Greg & Sons:

(...) para adelantar la contratación directa del servicio de personalización custodia y distribución de libretas de pasaportes así como el servicio de impresión almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

La declaratoria de urgencia manfiesta permite la expedición de dichos documentos "a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste en favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores".

Presidente Petro anunció que ya se firmó el acuerdo con Portugal para el nuevo modelo de pasaportes
Presidente Petro anunció que ya se firmó el acuerdo con Portugal para el nuevo modelo de pasaportes

¿Qué es la urgencia manifiesta declarada a Thomas Greg & Sons?

La urgencia manifiesta es una figura jurídica excepcional que permite a las entidades estatales contratar de manera directa, sin necesidad de seguir los procedimientos ordinarios de licitación pública.

Esta medida aplica para cuando se requiere la adquisición urgente de bienes, servicios u obras para atender situaciones de emergencia o peligro inminente.

Una vez confirmada la declaración de la urgencia manifiesta, la Cancillería ordenó "a las dependencias competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores adelantar con la mayor diligencia los trámites presupuestales requeridos para garantizar los compromisos que se deriven de la celebración del contrato que se suscriba como consecuencia de esta declaratoria".

Abren investigación contra canciller (e) Rosa Villavicencio por caso de pasaportes
Abren investigación contra canciller (e) Rosa Villavicencio por caso de pasaportes

