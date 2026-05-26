Procurador no descarta suspensión provisional al minsalud por presunta participación en política

La posible participación en política de funcionarios del Gobierno sigue generando cuestionamientos desde distintos sectores del país. En medio de ese debate, el procurador Gregorio Eljach confirmó que la investigación abierta contra el ministro de Salud continúa avanzando y no descartó una eventual suspensión provisional del cargo si las pruebas así lo permiten.

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En diálogo con Noticias RCN, Eljach explicó que los procesos disciplinarios requieren tiempos y garantías legales. Según indicó, las investigaciones pueden terminar en archivo o sanción, pero siempre deben respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los funcionarios involucrados.

¿Puede la Procuraduría suspender provisionalmente al ministro de Salud?

El procurador señaló que la suspensión provisional sí es una herramienta contemplada dentro de este tipo de investigaciones disciplinarias. Sin embargo, aclaró que su aplicación dependerá de las pruebas que sean incorporadas formalmente al expediente y de la posibilidad de que el funcionario interfiera en la investigación o reincida en la conducta cuestionada.

El uso de la suspensión se da cuando encontramos que la persona puede interferir en la investigación o puede volver a cometer la misma conducta.

El jefe del Ministerio Público también reconoció que, en muchos casos, las decisiones llegan cuando los funcionarios ya no están en el cargo, lo que termina haciendo que las sanciones pierdan impacto práctico. Por eso, insistió en que la suspensión provisional es una figura utilizada para evitar que los procesos disciplinarios se vuelvan inocuos.

¿Qué dijo la Procuraduría sobre el video del ministro en redes sociales?

Frente a las preguntas sobre un video difundido en redes sociales, en el que el ministro habla de la necesidad de que “hasta el perro y el gato vote”, Eljach aseguró que ese material solo tendrá valor probatorio si es incorporado oficialmente dentro del expediente disciplinario.

El procurador advirtió que las decisiones no pueden basarse únicamente en la presión pública o en contenidos virales. “Las redes claman sangre. Y eso no se puede”, afirmó, al señalar que un disciplinador debe actuar únicamente con base en las pruebas y en los criterios jurídicos.

Durante la conversación también se refirió a las denuncias sobre presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. Eljach recordó que la Procuraduría no tiene competencia para investigar disciplinariamente al mandatario y que esa función corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Según explicó, la Procuraduría solicitó información a esa comisión para conocer qué actuaciones se adelantan frente a las denuncias existentes. “Colombia viene clamando que el presidente se pasa de la raya y la Comisión no hace nada”, afirmó el procurador, quien insistió en que su entidad únicamente puede pedir reportes sobre el avance de esos procesos.