Hija de Iván Name habla por primera vez luego de declarar como testigo ante la Corte Suprema

Por primera vez habla María Clara Name, luego de declarar como testigo ante la Corte Suprema por la investigación contra su papá, Iván Name.

Primeras palabras de María Clara Name tras declarar

Yo no tengo nada que ver en esas declaraciones que esos señores irresponsablemente otorgaron. Quiero ratificar mi inocencia, en todos los eventos políticos, será la Corte quien procesa a revisar los testimonios.

La Corte Suprema citó a María Clara para este jueves 14 de noviembre a las 9:00 a.m. como testigo en la investigación que se adelanta contra su padre.

Las próximas citaciones serán el 15 de noviembre, día en que serán escuchados Gabriel Alberto Calle Demoya y Gabriel Enrique Calle Aguas, padre y hermano de Andrés Calle, representante a la Cámara, a quien también le abrieron investigación.

Investigación contra Iván Name

El pasado 5 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal a Name y Calle por presunto cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

La investigación tiene que ver con el escándalo de los carrotanques, ocurrido durante la gestión de Olmedo López como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Name y Calle eran los presidentes del Senado y Cámara respectivamente. Al parecer, intervinieron en las presuntas irregularidades sobre la adjudicación de contratos de la UNGRD. Como contraprestación, habrían recibido pagos en efectivos de manos de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad.

RELACIONADO Corte Suprema inició investigaciones contra cinco congresistas por escándalo de la UNGRD

"Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional", sostuvo la Corte Suprema.

El dinero en cuestión presuntamente habría sido destinado para financiar campañas electorales de mandatarios locales y regionales en las elecciones de 2023.

Posterior a este anuncio, Name se defendió: "Resultó sospechoso que me hubiera salido del Congreso en el trámite de la pensional, asumió la vicepresidenta, pero no con mi voto. Hubiera sido con mi presencia que la hubiera beneficiado y por eso contraevidente es la palabra técnica y jurídica. Estoy seguro de que en las Cortes se ha de aclarar mi actuación y este tema".