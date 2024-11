Iván Name se defendió tras la investigación que le abrió la Corte Suprema: esto dijo

Este martes 5 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia comunicó que le abrió una investigación formal a Iván Name, expresidente del Senado de la República, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

"Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional", explicó la Corte Suprema de Justicia en un comunicado de prensa.

"Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023", agregó.

La más alta instancia judicial también dio a conocer que recopiló esas presuntas versiones y decidió abrir la investigación formal después de evaluar información captada por la Policía Judicial y escuchar testimonios que se entregaron en la Fiscalía General de la Nación.

De esa manera, una vez Iván Name fue notificado del proceso que la Corte Suprema de Justicia inició en su contra, se pronunció desde el Congreso de la República. ¿Qué dijo?

Iván Name se defendió tras la investigación que la Corte Suprema de Justicia le abrió por el caso UNGRD

El expresidente del Senado de la República manifestó que considera que las acusaciones no tienen fundamento porque él fue uno de los que más combatió las reformas del Gobierno Petro, pero sin alterar sus funciones.

"Resultó sospechoso que me hubiera salido del Congreso en el trámite de la pensional, asumió la vicepresidenta, pero no con mi voto. Hubiera sido con mi presencia que la hubiera beneficiado y por eso contraevidente es la palabra técnica y jurídica. Estoy seguro de que en las Cortes se ha de aclarar mi actuación y este tema", declaró Iván Name.

Adicionalmente, planteó que desde hace tiempo estaba esperando la oportunidad de una investigación seria para que se esclarezca su actuar. Sin embargo, rechazó que su proceso vaya a la par del de Andrés Calle.

"Nos catalogan al expresidente de la Cámara y del Senado en el mismo canasto, cosa que debe tener un reexamen. Bienvenida la investigación, nunca abandonaré la jurisdicción de la Corte para ser juzgado en otra instancia", añadió Iván Name.

¿De qué es acusado Iván Name, el expresidente del Senado de la República, en el caso UNGRD?

Después de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, reconoció que sí habían construido un entramado de corrupción, denunció que, presuntamente, bajo las órdenes de Olmedo López, le habría entregado 3.000 millones de pesos para agilizar el trámite de las reformas.

Adicionalmente, explicó que ese dinero salió del contrato de los carrotanques y que las entregan se realizaron en efectivo a través de unos maletines.

"Bajo al sótano, entrego ahí y luego me salgo. Yo no subo a hacerle la entrega a Name, el mensajero sí ya estaba ahí y sube", le dijo Sneyder Pinilla a la Revista Semana.