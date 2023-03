“Tengo una niña enferma, necesitamos viajar y esto me preocupa”: pasajera afectada por cancelación de vuelos

Desde la noche del lunes 27 de febrero muchos pasajeros que tenían vuelos programados con Viva Air vivieron una pesadilla por la que jamás imaginaron pasar.

La aerolínea en el país anunció la suspensión de sus servicios aéreos, hecho que generó caos para muchos colombianos que tenían como destino una ciudad diferente a la que estaban y a la que necesitaban llegar por cualquier motivo: viaje, vacaciones, citas médicas, etc.

Según Viva Air la decisión se tomó por que la aerolínea no ha recibido aún por parte de la Aeronáutica Civil y el Gobierno Nacional una respuesta ante la posibilidad de fusionarse con Avianca o, en su defecto, la opción de que otras aerolíneas la adquieran debido a su situación financiera.

Ante esta situación, hubo protestas en diferentes aeropuertos del país, donde los pasajeros exigían una respuesta debido a que habían comprado sus tiquetes con anticipación y de forma sorpresiva estos fueron cancelados.

Es importante resaltar que, si bien los vuelos de algunos ciudadanos eran con fines vacacionales, habían otros de suma importancia porque eran relacionados con temas de salud.

Esta es la historia de Nidia Garcés, debido a que la suspensión de vuelos generó que su hija perdiera una importante cita para la consecución de un tratamiento médico. Su vuelo de Cartagena a Buenaventura estaba previsto para las 10:00 p.m. y hasta el momento nadie le responde.

“Tengo una niña que es enferma, es especial y entonces eso es lo que me tiene preocupada porque la salud de ella no es muy buena y quedarnos aquí a la deriva no nos conviene, entonces esa es mi preocupación”, señaló Nidia.

A la fuerza los pasajeros han tratado de ingresar al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, pero la Policía ha impedido el acceso, situación que los mantiene con sentimientos de impotencia, frustración y rabia.



Por su parte, Andrea Cabarcas, pasajera afectada puntualizó que “estábamos adelante haciendo fila y empezaron a empujar, me golpearon, adentro se quedó uno de los bolsos que traíamos, no los encontramos”.

En los pasillos de la terminal aérea permanecen miles de personas que no saben dónde pasarán la noche ni como harán para alimentarse, porque se les acabó el dinero.

Sandra Bula, otra de las pasajeras afectadas precisó que “ojalá al menos nos dejen entrar al aeropuerto por el servicio de baño. No hemos podido. Nos toca ir a buscar donde nos alquilan, donde nos prestan, esto ha sido lo más duro”.

La mayoría de pasajeros de Viva Air que hoy están represados en Cartagena, llegaron desde el pasado viernes a disfrutar de un fin de semana de descanso, sin imaginar que el viaje terminaría en pesadilla.