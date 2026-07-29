Histórica Marcha para Jesús en Colombia reunirá a 6 millones

Se espera que más de seis millones de creyentes en 558 lugares del país se unan en un acto apolítico para pedir por la paz. Conozca las rutas, horarios y recomendaciones.

La fe y la esperanza se tomarán las calles de Colombia este próximo domingo 2 de agosto. Bajo el lema “Jesucristo es la esperanza de Colombia”, el país se prepara para recibir una de las movilizaciones ciudadanas más grandes de su historia reciente: la Gran Marcha Nacional para Jesús 2026. Este evento masivo, que proyecta la participación de más de 6 millones de personas, busca enviar un contundente mensaje de paz, fe y reconciliación.

¿Qué es la Gran Marcha Nacional para Jesús 2026 y cuál es su propósito?

Más allá de ser un evento multitudinario, la jornada se ha convocado como una declaración pública de unidad nacional. Se trata de una iniciativa completamente apolítica y no denominacional que ha logrado convocar tanto a comunidades cristianas como católicas en un mismo espacio de fraternidad.

Cortesía: Marcha para Jesús

El propósito central de esta movilización es establecer un tiempo de oración por el futuro de Colombia, reafirmando los valores de paz en un momento crucial para el país. De acuerdo con los voceros oficiales de la organización, "no es solo una marcha, es una declaración de fe. Es el momento en que nos unimos como un solo pueblo para declarar que hay esperanza para Colombia".

La magnitud del evento es histórica: se desarrollará de manera

simultánea en 62 ciudades y municipios principales, abarcando los 32 departamentos del territorio nacional y llegando a más de 558 lugares en total.

Ruta, recorrido y horarios de la Marcha para Jesús en Bogotá

Como es habitual en este tipo de convocatorias nacionales, Bogotá será el punto neurálgico y congregará a una inmensa cantidad de asistentes. Cientos de congregaciones locales se darán cita en la capital para conformar una gran marea blanca.

Cortesía: Marcha para Jesús

Si usted planea asistir o movilizarse por la ciudad durante este domingo, tenga en cuenta los siguientes datos clave sobre el recorrido para programar su día:

Punto de encuentro principal: Biblioteca Virgilio Barco.

Hora de concentración: A partir de las 12:30 p. m.

Llegada estimada y destino: Se espera que la cabecera de la marcha arribe sobre la 1:30 p. m. al Parque Simón Bolívar, avanzando por las vías principales del sector.

Bogotá Gospel: El gran acto de cierre en el Parque Simón Bolívar

Una vez la multitudinaria marcha culmine su recorrido por las calles de la capital, el Parque Simón Bolívar se convertirá en el epicentro de la celebración.

En esta edición 2026, el reconocido movimiento cultural Bogotá Gospel será el encargado de acompañar el recorrido y de liderar el gran acto de cierre. Este espacio garantizará música, un mensaje espiritual y momentos de reflexión ideales para todas las familias y jóvenes asistentes.

Recomendaciones, movilidad y cómo vestir para la movilización

Dado el volumen de asistentes esperado, las autoridades y organizadores han emitido una serie de recomendaciones para garantizar que la Gran Marcha Nacional para Jesús transcurra con total normalidad, fluidez y seguridad.

Para esta edición, se ha extendido una invitación abierta a todas las familias para que vistan prendas que simbolicen la unidad. Se sugiere llevar camisetas blancas o la camiseta de la Selección Colombia. Además, se anima a los participantes a portar banderas del país y pancartas con mensajes enfocados en la bendición de la nación.

Tenga en cuenta las siguientes sugerencias logísticas: