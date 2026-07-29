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Luto en la televisión tras la muerte reconocido actor de la serie 'Juego de Tronos': esto se sabe

El veterano intérprete británico falleció a los 80 años y dejó un importante legado en la industria del entretenimiento.

Game of thrones
FOTO: HBO

Noticias RCN

julio 29 de 2026
03:45 p. m.
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El actor británico Tom Chadbon, reconocido por sus participaciones en Juego de Tronos y Doctor Who, falleció a los 80 años.

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La noticia se confirmó por medio de un comunicado difundido por Fantom Events. Señalaron que Chadbon fue "un hombre cálido y amable con quien trabajar". La entidad señaló que el actor era un rostro familiar para varias generaciones de espectadores gracias a sus múltiples trabajos en televisión y cine, entre ellos Doctor Who, la franquicia de James Bond y Juego de Tronos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Tom Chadbon?

De acuerdo con la información divulgada por Fantom Events, el actor murió el pasado fin de semana tras una carrera cercana a los 50 años en la industria audiovisual. Aunque la noticia generó numerosas reacciones entre seguidores y colegas, la familia no ha revelado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir mensajes de despedida en los que resaltaron su profesionalismo y la huella que dejó en distintas producciones.

¿En qué producciones actuó Tom Chadbon?

Nacido en Luton, Reino Unido, Tom Chadbon construyó una extensa carrera principalmente en televisión. Entre sus trabajos cinematográficos figuran Bailar con un extraño, Tess y un pequeño papel en Casino Royale, la primera película de James Bond protagonizada por Daniel Craig.

Uno de sus papeles más recordados fue el del detective privado Duggan en el episodio City of Death de Doctor Who, emitido en 1979 y considerado el capítulo más visto de la serie en el Reino Unido, con más de 16 millones de espectadores.

Su última aparición en pantalla ocurrió en el episodio final de la séptima temporada de Juego de Tronos, donde interpretó al Gran Maestre Maynard.

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