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Hallan un cuerpo desmembrado en cuatro bolsas en Puerto Colombia: ¿qué se sabe?

Los restos fueron encontrados por habitantes de una zona rural tras percibir fuertes olores.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
06:01 p. m.
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En una zona rural de la vía Sabanilla, en jurisdicción de Puerto Colombia, fueron encontrados restos humanos distribuidos en cuatro bolsas negras.

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La Policía y la Fiscalía avanzan en la investigación para confirmar la identidad de la víctima, que preliminarmente correspondería a un joven de 19 años reportado como desaparecido desde el pasado domingo.

¿Cómo fue encontrado el cuerpo desmembrado en Puerto Colombia?

El caso salió a la luz luego de que habitantes del sector cercano al corregimiento de Salgar alertaran a las autoridades por los fuertes olores que provenían de varias bolsas abandonadas en un lote despejado.

Al inspeccionar el lugar, encontraron el cuerpo de una persona que había sido desmembrado y distribuido en cuatro bolsas negras. De inmediato dieron aviso a la Policía.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía y peritos de Medicina Legal realizaron la inspección técnica y el levantamiento de los restos para avanzar en las labores de identificación.

¿Quién sería la víctima?

Las primeras líneas de investigación indican que los restos podrían corresponder a un joven de 19 años que fue reportado como desaparecido días atrás. Sin embargo, las autoridades aclararon que la identidad aún no ha sido confirmada oficialmente y que los análisis forenses serán determinantes para establecerla plenamente.

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Además de identificar a la víctima, los investigadores buscan reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió antes del crimen.

¿Qué investigan las autoridades?

Según las autoridades, los restos habrían permanecido aproximadamente 48 horas en el sitio donde fueron encontrados.

La Policía adelanta un trabajo conjunto con otras entidades para esclarecer los hechos, identificar el lugar donde ocurrió el homicidio y establecer cómo fueron transportadas las bolsas hasta esa zona rural.

¿Qué pistas siguen los investigadores sobre el cuerpo desmembrado en Puerto Colombia?

Uno de los principales frentes de la investigación es el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores, debido a que en la zona existen varias casas finca.

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Los investigadores buscan determinar en qué vehículo fueron transportados los restos y quiénes los abandonaron en el lugar.

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