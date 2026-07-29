Enfrentamiento armado en Andes, Antioquia, deja tres muertos: un menor de 15 años entre las víctimas

En el municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia, un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del Clan del Golfo y la banda La Terraza, dejó tres personas muertas, entre ellas un menor de 15 años.

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Entre las víctimas fue identificado Yojan Doney Bedoya Montoya, de 15 años. Las autoridades no han revelado la identidad de las otras dos personas fallecidas. Debido a las condiciones de seguridad en el sector, los cuerpos permanecieron durante varias horas en el lugar mientras el Ejército Nacional garantizaba el ingreso del CTI para realizar las inspecciones judiciales y el levantamiento correspondiente.

¿Qué ocurrió en el enfrentamiento armado en Andes, Antioquia?

De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, la información preliminar indica que se presentó una confrontación entre dos grupos armados y que entre los fallecidos habría presuntos integrantes del Clan del Golfo, incluido el menor de edad. Sin embargo, el oficial precisó que las autoridades continúan verificando las circunstancias del caso.

Los investigadores buscan establecer si las personas fallecidas hacían parte de las estructuras criminales involucradas en el enfrentamiento o si se trataba de habitantes del sector que fueron señalados de tener vínculos con esos grupos. La Fiscalía y la Policía Judicial avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué investigan las autoridades sobre el menor asesinado?

Las autoridades señalaron que una de las principales líneas de investigación está relacionada con el presunto reclutamiento forzado del adolescente asesinado. Un oficial de la Policía explicó que ya fueron recopiladas características aportadas por los familiares del menor y que toda la información hace parte del proceso investigativo.

El caso ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad en las zonas rurales de Andes. Según lo informado previamente por las autoridades locales, los principales problemas de orden público se concentran en corregimientos como Santa Rita y Santa Ana, donde la presencia de grupos armados ilegales ha generado temor entre los habitantes. Tras este nuevo hecho, varios campesinos manifestaron sentir miedo de transitar por los caminos veredales debido al riesgo que representan estos enfrentamientos.