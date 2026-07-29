CANAL RCN
Economía

Estas son las sanciones que aplica la Dian por presentar tarde la declaración de renta

La Dian aplica sanciones a quienes presenten tarde la declaración de renta. Conozca cómo se calculan las multas y quiénes deben declarar en 2026.

Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 29 de 2026
04:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya estableció el calendario para que millones de colombianos presenten la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025.

DIAN abre nueva subasta de carros, motos y joyas: hay ofertas desde $19 millones
RELACIONADO

DIAN abre nueva subasta de carros, motos y joyas: hay ofertas desde $19 millones

Este trámite permite reportar información relacionada con ingresos, patrimonio, consumos, inversiones y otros movimientos financieros, y debe realizarse dentro de las fechas asignadas para evitar sanciones económicas.

De acuerdo con el Estatuto Tributario, quienes presenten la declaración después del vencimiento deberán asumir una sanción por extemporaneidad. El monto varía según si la declaración genera o no un impuesto por pagar, por lo que es importante conocer las reglas antes de dejar pasar la fecha límite.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

Las personas naturales residentes en Colombia deberán presentar la declaración de renta en 2026 si durante el año gravable 2025 cumplieron al menos uno de estos requisitos:

¿Imprevisto? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 29 de julio de 2026
RELACIONADO

¿Imprevisto? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 29 de julio de 2026

  • Haber sido responsables del IVA al 31 de diciembre de 2025.
  • Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT, equivalentes a $224.096.000.
  • Obtener ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
  • Realizar consumos con tarjeta de crédito por más de $69.719.000.
  • Registrar compras y consumos superiores a 1.400 UVT.
  • Tener consignaciones, depósitos o inversiones financieras que excedan los $69.719.000.
  • Cumplir cualquiera de estas condiciones implica revisar el calendario tributario de la Dian y presentar la declaración dentro del plazo correspondiente.

Estas son las sanciones por presentar tarde la declaración

Si la declaración arroja un impuesto a cargo, la sanción por extemporaneidad corresponde al 5 % del impuesto por cada mes o fracción de mes de retraso.

Ya es oficial: DIAN confirmó fechas en las que debe declarar renta según los dos últimos dígitos de cédula
RELACIONADO

Ya es oficial: DIAN confirmó fechas en las que debe declarar renta según los dos últimos dígitos de cédula

Esto significa que incluso un atraso de pocos días se cuenta como un mes completo para calcular el valor.

Cuando la declaración no genera impuesto por pagar, la sanción equivale al 0,5 % de los ingresos brutos obtenidos durante el año gravable por cada mes o fracción de demora.

En caso de que el contribuyente no haya registrado ingresos durante ese periodo, el cálculo se hace sobre el 1 % del patrimonio líquido por cada mes o fracción de retraso.

Además, la normativa establece una sanción mínima de 10 UVT, equivalente en 2026 a $524.000, valor que deberá pagarse aunque el cálculo inicial resulte inferior. Por ello, presentar la declaración dentro de las fechas fijadas por la Dian es la mejor manera de evitar costos adicionales y cumplir con las obligaciones tributarias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar cerró con leve alza en Colombia este 29 de julio de 2026: así quedó el precio

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de julio de 2026

SOAT

SOAT por placa 2026: así puede consultar en el RUNT si su seguro está vigente

Otras Noticias

Kylian Mbappé

Mbappé y Ester Expósito fueron vistos muy cómplices en un yate en Italia

Las fotos de Mbappé y Ester Expósito que disparan rumores de un romance serio en un yate en Italia.

Abuso a menores

8 de cada 10 víctimas de trata de personas en Bogotá son mujeres: la mayoría captadas con falsas ofertas

La explotación sexual sigue siendo la modalidad más frecuente. Desde 2024 se han atendido 77 casos en la capital.

Cine

Luto en la televisión tras la muerte reconocido actor de la serie 'Juego de Tronos': esto se sabe

Mundial de fútbol

Argentina en la mira de la polémica: FIFA tomó drástica decisión tras incidentes en la final del Mundial

Ministerio de Salud

¿Cuáles son los beneficios de la historia clínica electrónica que ya funciona en Colombia?