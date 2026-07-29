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¿Cuáles son los beneficios de la historia clínica electrónica que ya funciona en Colombia?

La herramienta ha ido adoptándose de forma progresiva en el país. De hecho, 1.300 IPS han empezado a utilizarla.

Mañana Express

julio 29 de 2026
09:37 a. m.
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En Colombia ya inició el proceso de implementación de la historia clínica electrónica, la herramienta que permite a los profesionales del sector salud revisar el historial médico de un paciente, sin importar el lugar del país en el que requiera atención.

En diálogo con la prensa, el viceministro de Salud, Jaime Urrego, explicó que la historia clínica electrónica facilita la atención de los pacientes y evita que se pierda su información médica. En concreto:

“Cuando una persona va a consulta externa, a un servicio de urgencias, le toman los datos, le hacen exámenes, le dan un diagnóstico, le ordenan medicamentos y esto queda en la historia clínica. Entendiendo que cada día van siendo más prestadores en todo el país, el paciente y su profesional encontrarán en el computador la historia clínica”.

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La historia clínica electrónica ha ido adoptándose de manera progresiva:

El viceministro Urrego también explicó que existe una normatividad sobre la historia clínica electrónica, que ha ido implantándose de manera progresiva y con gran acogida entre los actores del sector salud:

“Hemos tenido una respuesta muy favorable. Hay más de 1.300 IPS; es decir, hospitales y clínicas que ya se han subido, ya hicieron la solicitud, se capacitaron, tienen los medios tecnológicos y hacen uso de esta historia clínica electrónica interoperable que ordena la Ley”.

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¿Cuántos pacientes tienen historia clínica electrónica en Colombia?

De momento, cerca de seis millones de pacientes tienen una historia clínica electrónica, que médicos de las IPS pueden consultar, a través de la interconexión con el MinSalud.

En palabras de Urrego, “al día de hoy ya hay más de seis millones de personas cuya historia clínica está albergada en el sistema digital nacional. Eso significa más de 19 millones de registros digitales de atención y 1.300 IPS, tanto públicas como privadas, con 4.000 sedes en todos los departamentos”.

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