Filtran imagen de Falcao en Panamá y crecen los rumores de fichaje

Radamel Falcao García fue visto en Panamá mientras continúa la incertidumbre sobre su próximo equipo. La imagen, sumada a versiones de la prensa, volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible vínculo con el club San Francisco, aunque no existe confirmación oficial.

El futuro de Radamel Falcao García sigue siendo uno de los grandes interrogantes del mercado de fichajes. Tras su paso por Millonarios y luego de participar como comentarista durante la Copa del Mundo de 2026, el delantero colombiano fue fotografiado en Panamá, un viaje que volvió a disparar las versiones sobre el siguiente capítulo de su carrera.

La imagen del 'Tigre' en territorio panameño comenzó a circular en redes sociales y coincidió con reportes que lo relacionan con San Francisco FC, club que tendría vínculos con personas cercanas al goleador samario.

¿Por qué relacionan a Falcao con un club de Panamá?

Las versiones surgieron por la conexión entre San Francisco FC y un grupo de inversionistas que mantiene una estrecha relación con la escuela de formación Fair Play, donde Falcao dio sus primeros pasos como futbolista.

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Ese vínculo ha llevado a distintos medios a señalar que el atacante podría continuar su carrera en el fútbol panameño, aunque por ahora todo permanece en el terreno de las especulaciones.

La presencia del colombiano en una clínica de Panamá durante los últimos días también aumentó el interés sobre su visita, pero no se ha informado oficialmente el motivo de ese desplazamiento.

¿Qué se sabe realmente sobre el futuro de Falcao?

En medio de los rumores, la periodista Melissa Gallego aseguró que la información que recibió apunta a que Falcao y su familia residirían en Panamá durante los próximos meses.

Sin embargo, aclaró que ese dato no confirma que el delantero vaya a convertirse en jugador de San Francisco FC.

"No sé si va a jugar con San Francisco, pero lo que sí me dijeron es que va a vivir en Panamá hasta el final de año", señaló la periodista.