Movimiento Causa Justa rechaza proyecto en el Congreso que busca prohibir el aborto en Colombia

El Movimiento Causa Justa advirtió que la radicación del proyecto de acto legislativo que busca prohibir el aborto en Colombia mediante la modificación del artículo 11 de la Constitución no altera el marco jurídico vigente ni afecta el acceso al aborto en el país.

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La organización feminista recordó que la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sigue plenamente vigente y fue reiterada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-297 de 2025.

Por ello, las instituciones de salud deben continuar prestando el servicio “con total normalidad, sin discriminación y sin barreras de acceso en todo el territorio nacional”.

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“La radicación de este proyecto para volver a penalizar el aborto no significa que la Sentencia C-055 pierda vigencia. La interrupción voluntaria del embarazo debe seguir garantizándose sin excusas”, señaló Laura Pedraza, abogada de incidencia política de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Causa Justa ratifica jurisprudencia consolidada

Causa Justa subrayó que el debate constitucional sobre el aborto ya fue resuelto por la Corte y que la iniciativa legislativa no parte de una discusión jurídica pendiente. Según el movimiento, la línea jurisprudencial construida durante más de dos décadas ha establecido que el aborto debe abordarse desde los derechos humanos y la salud pública, y no exclusivamente desde el derecho penal.

“El aborto es un servicio de salud esencial que salva vidas y protege la salud de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente víctimas de violencia sexual. No hay incompatibilidad entre la protección de la vida y el derecho al aborto", enfatizó Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos.

Trámite legislativo en curso

El movimiento recordó que la radicación es apenas el primer paso de un trámite que requiere superar ocho debates en el Congreso y, en caso de aprobación, estaría sujeto al control de la Corte Constitucional.

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En ese contexto, Causa Justa hizo un llamado al Congreso a respetar el precedente constitucional y legislar conforme al principio de progresividad de los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por Colombia.