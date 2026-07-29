CANAL RCN
Colombia

Movimiento Causa Justa rechaza proyecto en el Congreso que busca prohibir el aborto en Colombia

El movimiento feminista hizo un llamado al Congreso a respetar el precedente constitucional y legislar conforme al principio de progresividad de los derechos humanos.

Foto: Causa Justa

Noticias RCN

julio 29 de 2026
05:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Movimiento Causa Justa advirtió que la radicación del proyecto de acto legislativo que busca prohibir el aborto en Colombia mediante la modificación del artículo 11 de la Constitución no altera el marco jurídico vigente ni afecta el acceso al aborto en el país.

Radican proyecto en el Congreso para prohibir el aborto en Colombia
RELACIONADO

Radican proyecto en el Congreso para prohibir el aborto en Colombia

La organización feminista recordó que la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sigue plenamente vigente y fue reiterada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-297 de 2025.

Por ello, las instituciones de salud deben continuar prestando el servicio “con total normalidad, sin discriminación y sin barreras de acceso en todo el territorio nacional”.

Así quedaron conformadas las presidencias de las comisiones del Senado
RELACIONADO

Así quedaron conformadas las presidencias de las comisiones del Senado

“La radicación de este proyecto para volver a penalizar el aborto no significa que la Sentencia C-055 pierda vigencia. La interrupción voluntaria del embarazo debe seguir garantizándose sin excusas”, señaló Laura Pedraza, abogada de incidencia política de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Causa Justa ratifica jurisprudencia consolidada

Causa Justa subrayó que el debate constitucional sobre el aborto ya fue resuelto por la Corte y que la iniciativa legislativa no parte de una discusión jurídica pendiente. Según el movimiento, la línea jurisprudencial construida durante más de dos décadas ha establecido que el aborto debe abordarse desde los derechos humanos y la salud pública, y no exclusivamente desde el derecho penal.

Esta fue la respuesta del Senado a la solicitud de Wadith Manzur para posesionarse, pese a estar recluido
RELACIONADO

Esta fue la respuesta del Senado a la solicitud de Wadith Manzur para posesionarse, pese a estar recluido

“El aborto es un servicio de salud esencial que salva vidas y protege la salud de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente víctimas de violencia sexual. No hay incompatibilidad entre la protección de la vida y el derecho al aborto", enfatizó Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos.

Trámite legislativo en curso

El movimiento recordó que la radicación es apenas el primer paso de un trámite que requiere superar ocho debates en el Congreso y, en caso de aprobación, estaría sujeto al control de la Corte Constitucional.

Wadith Manzur pidió al Senado que lo posesione virtualmente desde prisión
RELACIONADO

Wadith Manzur pidió al Senado que lo posesione virtualmente desde prisión

En ese contexto, Causa Justa hizo un llamado al Congreso a respetar el precedente constitucional y legislar conforme al principio de progresividad de los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Aeropuerto de Popayán retoma operaciones tras control de ceniza del volcán Puracé

Abuso a menores

Enviaron a la cárcel a tres profesores señalados de abusar de siete menores en Bogotá, Cesar y Meta

ONU

ONU Mujeres pone en marcha plan para reconocer el trabajo de mujeres con discapacidad y cuidadoras en Colombia

Otras Noticias

Artistas

Importante artista del género urbano dio señales de su posible retiro de la música

El cantante compartió una sentida reflexión en redes que ya ha desatado las especulaciones entre sus fanáticos.

Millonarios

Futbolista de Millonarios sembró dudas sobre el final de su carrera

¿Se despide? Futbolista de Millonarios dejó en el aire su continuidad en el fútbol.

Declaración de renta

Estas son las sanciones que aplica la Dian por presentar tarde la declaración de renta

Cine

Luto en la televisión tras la muerte reconocido actor de la serie 'Juego de Tronos': esto se sabe

Ministerio de Salud

¿Cuáles son los beneficios de la historia clínica electrónica que ya funciona en Colombia?