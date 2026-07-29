Ticketmaster y La Tiquetera se convierten en una sola plataforma: así cambiará la compra de boletas

La compra de boletas para conciertos, festivales y otros espectáculos en Colombia entra en una nueva etapa.

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Ticketmaster anunció la culminación de la integración operativa y tecnológica con La Tiquetera, un proceso que comenzó hace poco más de un año con la llegada de la compañía al país y la adquisición de la plataforma colombiana.

Con este cambio, la venta de entradas se realizará bajo una sola plataforma y un mismo equipo de trabajo, una decisión que busca simplificar la experiencia tanto para los organizadores de eventos como para los usuarios que adquieren sus boletas.

¿Qué cambia para quienes compran boletas?

A partir de ahora, Ticketmaster operará en Colombia con una única plataforma tecnológica que integrará los servicios que antes ofrecía La Tiquetera.

Según la compañía, esto permitirá que los compradores tengan una experiencia más ágil, consistente y segura al momento de adquirir entradas para conciertos, festivales y eventos deportivos o culturales.

En poco más de un año de operación en el país, Ticketmaster asegura haber comercializado más de 1,8 millones de boletas y contar con una comunidad de más de 640.000 usuarios registrados, cifras que reflejan el crecimiento del mercado del entretenimiento en vivo.

"Hace poco más de un año que iniciamos un proceso con una visión muy clara: reunir la experiencia local de La Tiquetera con la tecnología global de Ticketmaster. Hoy esa visión se convierte en una realidad. Operamos como un solo equipo y una sola plataforma para ofrecer mejores herramientas a promotores y recintos, y una experiencia más simple, segura y confiable para los fans. Ese era nuestro objetivo desde el primer día", afirmó Diego Burgos, director general de Ticketmaster Colombia.

Tecnología para combatir el fraude y atender la alta demanda

La empresa explicó que la integración también incorpora herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de eventos de alta demanda. Entre ellas se encuentran sistemas de autenticación avanzada y monitoreo en tiempo real, diseñados para detectar y bloquear intentos de fraude y reventa no autorizada.

De acuerdo con Ticketmaster, la plataforma ha sido capaz de soportar picos de tráfico de hasta diez veces el volumen esperado sin interrupciones, una capacidad clave para la venta de entradas de conciertos con alta demanda.

Actualmente, más de 37 promotores y 72 recintos en Colombia utilizan las soluciones tecnológicas de la compañía para eventos de gran formato, incluidos conciertos de artistas internacionales y festivales como Estéreo Picnic y Cordillera.

Además, la empresa anunció el fortalecimiento de su operación en Medellín con el objetivo de acompañar el crecimiento del entretenimiento en vivo en esa región.