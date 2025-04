Hombre acechó y le desfiguró el rostro a una mujer sin razón en Soacha: lo dejaron libre

Todo ocurrió en el barrio Jardín Los Rosales, en Soacha, Cundinamarca, cuando una mujer fue salvajemente agredida al llegar a su casa, después de terminar su jornada laboral.

Recibió puñetazos, cortes con arma blanca y terminó inconsciente, con 62 puntos en su rostro. El atacante, un hombre del que la víctima asegura no saber nada, fue detenido, pero posteriormente quedó libre por decisión de la justicia.

La víctima, quien aún se recupera de las secuelas físicas y emocionales, relató que los hechos ocurrieron justo cuando intentaba ingresar a su vivienda, luego de bajarse de la ruta de su trabajo.

De manera repentina, un hombre que se encontraba en el lugar se le abalanzó y comenzó a golpearla sin mediar palabra.

No me permitió abrir la puerta y me empezó a golpear, recuerdo el primer puño.