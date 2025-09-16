CANAL RCN
Colombia

Hombre fue apuñalado en estación de TransMilenio en Bosa

La víctima del hurto recibió una puñalada en su pierna en la estación Bosa Porvenir.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
03:48 p. m.
Un nuevo episodio de inseguridad se registró en el sistema de transporte TransMilenio, cuando un hombre fue apuñalado en la estación Bosa Porvenir, al sur de Bogotá.

El hecho ocurrió dentro de un bus articulado, donde la víctima intentó evitar el robo de su teléfono celular y recibió una herida en la pierna como represalia.

La escena provocó momentos de pánico e indignación entre los pasajeros, quienes reclamaron la ausencia de personal médico y de la Policía para atender la emergencia.

En una grabación que circuló en redes sociales, una mujer aseguró que el hombre fue apuñalado mientras intentaban robarle el celular y lamentó que, pese a llevar más de una hora en la estación de Bosa, no había llegado ninguna ambulancia.

Autoridades verifican cámaras de seguridad en Bosa

"Frente al caso de hurto dentro de un bus del Sistema en la troncal NQS Sur en el que una persona fue lesionada por los delincuentes, TransMilenio S.A. informa: Lamentamos los hechos ocurridos en la noche de este sábado 13 de septiembre; tan pronto fue reportada la novedad, el centro de control coordinó las acciones pertinentes y activó el protocolo", expresó TransMilenio a través de un comunicado.

Por su parte, el teniente coronel Freddy Muñoz, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que al parecer el hombre iba a ser víctima de hurto. “Esta persona fue trasladada al centro médico asistencial y la Policía Nacional se encuentra realizando la verificación de las cámaras con el fin de dar con el responsable de este hecho”, explicó el teniente coronel.

TransMilenio anunció activación de protocolo y apoyo en la investigación

Según información oficial, al sitio del incidente se desplazaron integrantes de la Dirección Técnica de Seguridad de TransMilenio junto con agentes de la Policía, quienes asumieron el rol de primeros respondientes y se encargaron de coordinar el traslado del herido a un centro médico.

Además, el Ente Gestor manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones que conduzcan a la identificación y captura de los responsables del ataque.

