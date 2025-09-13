CANAL RCN
Colombia

Maquina con la que se construye el metro de Bogotá dejó sin techo a un Transmilenio: pasajeros resultaron heridos

El incidente se registró sobre la troncal de la avenida NQS. Los afectados fueron trasladados de emergencia a clínicas cercanas.

Foto: @ColombiaOscura / X
Foto: @ColombiaOscura / X

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
10:02 a. m.
Que el metro fuera construido sobre algunas de las estaciones de Transmilenio y compartieran recorrido, por tramos, no cayó del todo bien entre los bogotanos; sin embargo, no había representado un problema hasta el viernes, 12 de septiembre, cuando una de las maquinas con las que se construye el viaducto de la línea 1 cayó sobre un bus que, a las 8:53 P. M., seguía en servicio.

El impacto fue tal que los vidrios de las puertas se estallaron, las laminas del techo cayeron sobre las sillas y quedó un hueco en el techo, que obligó a la empresa Metro a suspender de manera inmediata sus actividades en el sector de la NQS, con diagonal 16 sur.

“Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, las cuales fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad”, informó el Metro de Bogotá en sus redes sociales.

Metro de Bogotá se comprometió a investigar lo ocurrido:

Tras conocerse el incidente por medio de videos compartidos por algunos de los pasajeros en las redes sociales, la empresa Metro se comprometió a iniciar una investigación sobre lo ocurrido.

Según se lee en un su comunicado, “se activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia. La causa del accidente está siendo investigada por equipo de Metro Línea 1 S.A.S.”.

¿Cómo interfiere el accidente con el avance del proyecto?

En el sector en el que se registró el accidente se construye una de las 16 estaciones de la primera línea, que, de acuerdo con un informe de finales de agosto del 2025, alcanza un 62% de ejecución.

Aún así, la empresa Metro informó que “continuará acompañando a los lesionados y a sus familias, brindando la atención necesaria y oportuna” y “así mismo, reiteró su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, y reforzará las medidas de control mientras adelanta la investigación para determinar las causas del incidente” y pueden retomarse las obras.

