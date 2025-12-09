CANAL RCN
Colombia

¡Con puñales! Guardia de seguridad y vendedor informal se enfrentaron en TransMilenio: video polémico

Guardia de seguridad y vendedor informal se enfrentaron con puñales en un portal de TransMilenio: video generó indignación.

Pelea vendedor informal y guardia de seguridad con cuchillo en TransMilenio.
Fotos: capturas de pantalla @PasaenBogotá

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
09:24 a. m.
Un nuevo episodio de violencia sacudió la tranquilidad de los usuarios del sistema TransMilenio en Bogotá.

Un video que circula masivamente en redes sociales, y que ha generado indignación, mostró una peligrosa confrontación entre un vendedor informal y un guardia de seguridad.

Vendedor ambulante y guarda de seguridad peleando en estación de TransMilenio

Las imágenes, grabadas por uno de los testigos, muestran a los dos hombres en un tenso enfrentamiento con cuchillos, un suceso que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los portales y estaciones.

La pelea entre un vendedor ambulante y un celador se desarrolló a plena vista de decenas de usuarios, quienes presenciaron la escalada de violencia con una mezcla de miedo e impotencia.

El incidente, según testimonios de los presentes, se desató tras un altercado verbal.

Aparentemente, el celador intentó hacer cumplir las normas del sistema, pidiéndole al vendedor que se retirara del portal, donde la venta ambulante está estrictamente prohibida.

La respuesta del comerciante, sin embargo, fue inesperada y agresiva: sacó un arma blanca para amenazar al vigilante.

Lo que comenzó como una discusión rápidamente escaló a un nivel alarmante, ya que el celador también desenfundó un cuchillo para defenderse, llevando la situación a un punto crítico en el que la integridad de los pasajeros quedó en riesgo.

Tensión y miedo en portal de TransMilenio: pelea entre celador y vendedor informal

Durante la escalada de la confrontación, varios usuarios del sistema intentaron intervenir para calmar a los involucrados, pero la situación fue tan volátil que sus esfuerzos fueron en vano.

El peligro de que alguien resultara herido obligó a los pasajeros a retroceder, creando un círculo de temor alrededor de la pelea.

A pesar de los esfuerzos por disuadir a los hombres, la pelea entre un vendedor ambulante y un celador continuó por unos momentos más, dejando un rastro de incertidumbre y preocupación.

El incidente fue rechazado de manera rotunda por TransMilenio, que ha reiterado que la venta informal no está permitida en sus instalaciones.

La empresa también comunicó que está trabajando en conjunto con las autoridades para investigar el hecho y tomar las medidas necesarias.

