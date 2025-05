Hombre le prendió fuego a la casa de su ex mientras dormía en Aguachica: estaban sus hijos adentro

En Aguachica, Cesar, un hombre, cuya relación con la víctima ya había terminado, intentó presuntamente asesinarla a ella y a sus hijos al prender fuego a su vivienda mientras todos dormían.

Fue la rápida acción de los vecinos la que evitó una tragedia mayor, pero el incendio arrasó con todo.

Todo ocurrió durante la madrugada en un sector residencial de Aguachica. Una mujer descansaba junto a sus tres hijos cuando, sin previo aviso, un incendio comenzó a devorar su hogar.

De inmediato, los gritos de auxilio despertaron a los vecinos, y lo que parecía una emergencia accidental terminó siendo un presunto ataque deliberado por parte de su expareja, quien, según los testimonios recogidos, habría prendido fuego a la vivienda con todos adentro.

El fuego avanzaba rápidamente y no había agua suficiente en el sector para intentar sofocar las llamas. La comunidad, sin embargo, logró forzar el ingreso a la casa en medio del humo y las llamaradas para rescatar a la mujer y a sus tres hijos. Por fortuna, ninguno resultó herido, aunque sí lo perdieron todo.

“Esto lo rechazamos el barrio completo, yo creo que Aguachica y el mundo entero”, declaró con indignación Edilma Gómez, vecina del sector.

Una muchacha muy callada, no ofende a nadie, no daña a nadie, luchando por sus niños, que le haya pasado esto no es justo. No sabemos de dónde vino esa candela.