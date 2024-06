Nuevos detalles sobre el hombre linchado por presunto abuso a su hijastra

En la Comuna 8 de Villa Hermosa, la ira y la desesperación estallaron cuando una comunidad tomó la justicia en sus manos, golpeando a un hombre acusado de abusar presuntamente de su hijastra de 11 años.

Todo comenzó con un rumor que se propagaba entre los vecinos, sugiriendo que la niña había compartido su terrible experiencia con uno de ellos, y supuestamente también con su madre, quien no habría tomado medidas al respecto.

Comunidad de la comuna 8 de Villa Hermosa tomó justicia por su cuenta

La furia de la comunidad no tardó en desatarse. Buscaron al hombre y lo golpearon hasta dejarlo gravemente herido, requiriendo su internación en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la tragedia alcanzó su punto más álgido cuando el hombre falleció esta mañana a causa de las lesiones sufridas durante el linchamiento.

No obstante, la violencia no se detuvo allí. La madre de la menor también fue atacada, acusada de complicidad por no haber protegido a su hija. En medio del caos, la policía intervino para rescatar tanto a la menor como a sus dos hermanos, de 7 y 14 años respectivamente. Se han iniciado investigaciones para determinar si también fueron víctimas de abuso.

Reacciones sobre la muerte del presunto abusador

El caso ha conmocionado a la comunidad y ha levantado interrogantes sobre la efectividad de la justicia por mano propia. Mientras tanto, las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer lo sucedido y brindar apoyo a los menores afectados. La madre, por su parte, ha quedado vinculada a la investigación y está siendo tratada por las lesiones sufridas durante el incidente.

La tragedia en Villa Hermosa pone de manifiesto la urgencia de abordar de manera integral y efectiva los casos de abuso infantil, así como la importancia de canalizar la indignación de la comunidad hacia vías legales y procesos judiciales adecuados.