Hombre murió en un procedimiento policial que se realizó en Norte de Santander

En Villa del Rosario, Norte de Santander, las autoridades están investigando la muerte de Jefferson Barajas, un hombre que resultó muerto en medio de un operativo policial que se llevó a cabo durante este fin de semana.

La familia ha elevado la voz para pedir justicia y las cámaras de vigilancia del lugar de los hechos están siendo analizadas para determinar si hubo abuso de autoridad.

Según la versión de los testigos, Jefferson Barajas se encontraba intentando ingresar a un conjunto residencial, pero el vigilante tenía dudas para dejarlo pasar. En ese momento, el hombre intentó quitarle el arma de dotación y a los demás miembros del equipo de vigilancia les tocó recurrir a llamar a la Policía para que controlara la situación.

Los funcionarios de la Policía llegaron al conjunto y utilizaron un taser para neutralizar al hombre, pero él terminó falleciendo durante ese actuar.

Jefferson Barajas tenía anotaciones judiciales por hurto agravado, violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público. En este momento ya está en marcha una investigación para esclarecer los hechos y aclarar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.

“Pido que se haga justicia por lo que le hicieron. Ya lo mataron y mi bebé se quedó sin padre”, afirmó Brigith Ariza, su esposa.

“En el video aparece que mi hermano está con un jean y que su cuerpo no está marcado, no tiene golpes y no tiene sangre. Pero yo fui a la Fiscalía y me mostraron un cuerpo en el que aparece con una pantaloneta que no es de él y está reventado. Además, no hay una historia clínica que diga que la Policía le prestó los primeros auxilios”, indicó Shirly Barajas, hermana de Jefferson Barajas.