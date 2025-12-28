CANAL RCN
Colombia

Hombre murió tras una brutal cornada en plena corraleja de Chimá: las imágenes fueron impactantes

El hombre, conocido como ‘El Topo’, murió luego de sufrir heridas mortales.

Hombre herido en corralejas de Chima
Foto: Redes sociales

Valentina Bernal

diciembre 28 de 2025
01:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el corregimiento de Arache, jurisdicción del municipio de Chimá, Córdoba., en medio de las corralejas que se realizaban en la zona, un hombre falleció tras sufrir una grave cornada.

Atraparon a abuelastro que habría abusado durante años de tres pequeñas de 5, 6 y 8 años en Bogotá
RELACIONADO

Atraparon a abuelastro que habría abusado durante años de tres pequeñas de 5, 6 y 8 años en Bogotá

La víctima fue identificada como Ubaldo Montalvo Lozano, de 52 años, quien era ampliamente conocido en la región con el alias de ‘El Topo’.

El hombre residía en el corregimiento de Punta de Yánez, donde era considerado una persona apreciada por la comunidad.

Hombre murió tras una brutal cornada en plena corraleja de Chimá

De acuerdo con la información conocida, este sujeto se encontraba participando en las faenas taurinas populares que se adelantaban en el marco de la corraleja cuando fue embestido por uno de los animales.

El impacto fue severo y le ocasionó heridas de extrema gravedad producto de la cornada recibida en el ruedo.

Tras el ataque del animal, el hombre fue auxiliado y trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, su estado era crítico.

Minutos después de su ingreso al puesto de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones internas causadas por la cornada.

¿Qué se sabe de la prohibición de las corralejas?

Este nuevo caso vuelve a poner en el centro de la discusión los riesgos que implican este tipo de celebraciones tradicionales, en las que personas resultan expuestas de manera directa a situaciones de alto peligro.

Niña de 4 años murió tras caer de un caballo y ser pisada por el mismo en un restaurante campestre
RELACIONADO

Niña de 4 años murió tras caer de un caballo y ser pisada por el mismo en un restaurante campestre

La muerte de Montalvo Lozano se suma a otros episodios trágicos que han ocurrido en escenarios similares.

El fallecimiento se produce además en un contexto en el que este tipo de prácticas se encuentran bajo la lupa de las autoridades, pues en septiembre pasado, la Corte Constitucional ratificó la Ley 2385 de 2024, conocida como ‘No Más Olé’, una normativa que prohíbe las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos.

El alto tribunal fue claro al señalar que estas prácticas no pueden justificarse bajo el argumento de tradición cultural cuando implican maltrato animal. La ley contempla un periodo de transición de tres años y establece que la prohibición entrará en plena vigencia en julio de 2027.

En este sentido, durante los años 2025 y 2026, las corralejas solo podrán realizarse en municipios que mantengan una tradición ininterrumpida y únicamente durante periodos festivos oficialmente reconocidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

CNE activó el reloj electoral y define las reglas del dinero para las consultas de 2026

Gustavo Petro

Petro aclara tiempos de la Constituyente y descarta que coincida con elecciones

Medellín

Estas son las vías alternas tras la emergencia vial que mantiene cerrada la vía Medellín–Urabá

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores más importantes? Junior de Barranquilla tendría un plan

El vigente campeón ya habría consultado condiciones por la estrella de Atlético Nacional. Esto se reveló.

Artistas

Estas son las referencias en la sesión de J Balvin con Bizarrap: habría indirecta a Residente

Bizarrap apareció en una trasmisión en vivo en donde explicó todas las referencias ocultas que aparecen en la letra y videoclip de la sesión grabada junto a J Balvin.

Migrantes

Migrantes indocumentados estarían cediendo la tutela de sus hijos en los EE. UU. ante aumento en las deportaciones

Subsidios en Colombia

A estos subsidios puede aplicar en 2026, dependiendo de su nivel del Sisbén y edad

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores