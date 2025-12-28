Hombre murió tras una brutal cornada en plena corraleja de Chimá: las imágenes fueron impactantes

En el corregimiento de Arache, jurisdicción del municipio de Chimá, Córdoba., en medio de las corralejas que se realizaban en la zona, un hombre falleció tras sufrir una grave cornada.

La víctima fue identificada como Ubaldo Montalvo Lozano, de 52 años, quien era ampliamente conocido en la región con el alias de ‘El Topo’.

El hombre residía en el corregimiento de Punta de Yánez, donde era considerado una persona apreciada por la comunidad.

Hombre murió tras una brutal cornada en plena corraleja de Chimá

De acuerdo con la información conocida, este sujeto se encontraba participando en las faenas taurinas populares que se adelantaban en el marco de la corraleja cuando fue embestido por uno de los animales.

El impacto fue severo y le ocasionó heridas de extrema gravedad producto de la cornada recibida en el ruedo.

Tras el ataque del animal, el hombre fue auxiliado y trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, su estado era crítico.

Minutos después de su ingreso al puesto de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones internas causadas por la cornada.

¿Qué se sabe de la prohibición de las corralejas?

Este nuevo caso vuelve a poner en el centro de la discusión los riesgos que implican este tipo de celebraciones tradicionales, en las que personas resultan expuestas de manera directa a situaciones de alto peligro.

La muerte de Montalvo Lozano se suma a otros episodios trágicos que han ocurrido en escenarios similares.

El fallecimiento se produce además en un contexto en el que este tipo de prácticas se encuentran bajo la lupa de las autoridades, pues en septiembre pasado, la Corte Constitucional ratificó la Ley 2385 de 2024, conocida como ‘No Más Olé’, una normativa que prohíbe las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos.

El alto tribunal fue claro al señalar que estas prácticas no pueden justificarse bajo el argumento de tradición cultural cuando implican maltrato animal. La ley contempla un periodo de transición de tres años y establece que la prohibición entrará en plena vigencia en julio de 2027.

En este sentido, durante los años 2025 y 2026, las corralejas solo podrán realizarse en municipios que mantengan una tradición ininterrumpida y únicamente durante periodos festivos oficialmente reconocidos.