Atraparon a abuelastro que habría abusado durante años de tres pequeñas de 5, 6 y 8 años en Bogotá

El señalado intentó silenciar la denuncia ofreciendo 20 millones de pesos a la madre de las menores.

Valentina Bernal

diciembre 28 de 2025
07:55 a. m.
Un grave caso de violencia sexual contra menores de edad fue esclarecido por las autoridades en la localidad de Kennedy, en Bogotá, tras una investigación que permitió la captura de un hombre señalado de abusar sexualmente de tres niñas pertenecientes a su entorno familiar.

El caso salió a la luz gracias a la intervención del sector educativo, donde docentes detectaron señales de alerta en el comportamiento de las menores.

Capturaron a abuelastro que habría abusado durante años de tres niñas en Bogotá

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, materializó una orden de captura contra un hombre de 56 años, señalado de cometer los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Kennedy, luego de que se consolidara el proceso investigativo adelantado por las autoridades judiciales.

De acuerdo con la investigación, las víctimas son tres menores de edad de 5, 6 y 8 años, quienes presuntamente habrían sido abusadas de manera frecuente por su abuelastro desde el año 2021.

Según los registros del caso, el último episodio habría ocurrido en noviembre de 2025, lo que permitió establecer la continuidad de las conductas denunciadas.

¿Cómo descubrieron los abusos a las menores por parte del abuelastro?

La situación fue advertida inicialmente en la institución educativa a la que asistían las menores.

Allí, los docentes identificaron comportamientos inusuales que encendieron las alertas y llevaron a notificar a las autoridades.

Tras este aviso, se activó el código blanco, protocolo establecido para la atención inmediata de casos de presunta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Abuelastro habría ofrecido $20 millones a la madre a cambio de su silencio

Dentro del desarrollo del proceso investigativo, las autoridades establecieron que el hombre capturado ofreció la suma de 20 millones de pesos a la madre de las menores con el objetivo de evitar que los hechos fueran denunciados, intento que quedó documentado dentro del expediente judicial.

Una vez capturado, el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que presentó el caso ante un juez de la República.

Tras evaluar los elementos recopilados durante la investigación, la autoridad judicial le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, mientras continúa el proceso penal en su contra por los delitos imputados.

