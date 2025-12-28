Niña de 4 años murió tras caer de un caballo y ser pisada por el mismo en un restaurante campestre

Una tarde de recreación familiar terminó convertida en una tragedia en el corregimiento de Rozo, zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, donde una niña perdió la vida tras sufrir un grave accidente con un caballo al interior de un restaurante campestre.

RELACIONADO Niña de 6 años murió ahogada en un balneario en Santander en medio de un paseo familiar

El hecho ocurrió el sábado 27 de diciembre, mientras la menor compartía con sus familiares en el establecimiento, que ofrecía paseos a caballo como parte de sus actividades recreativas.

Niña de 4 años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre en Rozo

De acuerdo con la información preliminar y los primeros reportes conocidos, la víctima era una niña de cuatro años, quien fue subida a un caballo como parte de una atracción del restaurante campestre.

El animal se encontraba bajo la guía de una persona encargada de conducirlo mientras se realizaba el recorrido.

Según las versiones iniciales, el guía habría perdido el control del equino, situación que provocó que el animal se asustara. En medio de este episodio, la menor cayó del caballo, quedando expuesta al movimiento del animal.

Tras la caída, la niña fue pisada por él, sufriendo lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte de forma inmediata, de acuerdo con lo conocido hasta el momento.

¿Qué se sabe del accidente en el que una menor murió pisada por un caballo?

Testigos señalaron que la familia de la menor se encontraba departiendo tranquilamente en el lugar cuando ocurrió la tragedia.

Luego del hecho, las autoridades trasladaron a la menor al municipio de Palmira, donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales. El procedimiento hizo parte de las actuaciones iniciales tras el reporte de la emergencia.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer con detalle cómo ocurrieron los hechos y establecer los presuntos responsables, así como las condiciones en las que se desarrollaba la actividad con el caballo dentro del establecimiento.

El caso continúa en investigación.