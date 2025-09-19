Hombre que presuntamente fingía ser sordomudo utilizaba animales para pedir dinero en TransMilenio

La capital sigue siendo escenario de diferentes casos de maltrato animal que han generado gran indignación entre los ciudadanos. En una nueva oportunidad, dos animales fueron rescatados de un hombre que, al parecer, los estaba instrumentalizando para ser utilizados bajo pretextos de mendicidad.

Un perro y un gato son rescatados en Transmilenio

El pasado miércoles, el equipo de Reacción Inmediata y Pedagogía en Transmilenio llevaron a cabo el rescate de un perro y un gato, quienes aparentemente estaban siendo utilizados por un sujeto que, presuntamente, habría fingido una discapacidad cognitiva que le imposibilitaba escuchar y hablar.

El hecho se presentó en la estación de Transmilenio de la calle 22 por lo que la Policía Metropolitana realizó la aprehensión de estos animales, dejándolos bajo la custodia del Instituto. Así mismo, el cuerpo de veterinarios realizaron las respectivas valoraciones de los animales y determinaron que estos se encontraban en malas condiciones de salud.

Según integrantes del grupo de Reacción Inmediata, la ciudadanía ya habría reportado, por medio de redes sociales, la conducta de este hombre, quien habría fingido, aparentemente, la discapacidad para sensibilizar a los usuarios y obtener dinero.

“El gato estaba en malas condiciones… no podía caminar por sí solo. Aunque no está confirmado, se presume que el animal podría estar bajo los efectos de alguna sustancia adormecedora”, explicó uno de los rescatistas.

La comunidad también se ha manifestado ante este caso, pues según ciudadanos, quienes habrían hecho seguimiento al mismo, el hombre suele transitar la estación de la calle 22 y la calle 26 con más animales.

¿Cómo reportar estos casos en la ciudad de Bogotá?

Según el IDPYBA, el uso de animales para pedir dinero en las calles es considerado como una forma de maltrato animal, pues en muchos de estos casos los recursos no van destinados a proveer lo que estos necesitan.

De esta manera, las autoridades han habilitado líneas de atención para responder ante estos casos y que los ciudadanos puedan reportar, de manera inmediata, el maltrato animal en la capital.