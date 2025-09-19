Desarticulan red que explotaba a menores para ejercer mendicidad en Medellín

Una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió desmantelar una estructura delictiva que instrumentalizaba a menores de edad para obtener beneficios económicos mediante la mendicidad en zonas concurridas de Medellín.

Desmantelan red que usaba a menores para pedir dinero en Medellín

Siete personas fueron capturadas por orden judicial, acusadas de conformar esta red.

La acción fue el resultado de una investigación exhaustiva que se prolongó por cerca de 10 meses.

Durante este tiempo, se realizaron distintas diligencias judiciales, incluida la infiltración de un agente encubierto, lo que permitió obtener pruebas contundentes sobre el modus operandi de la organización.

Según revelaron las autoridades, los implicados utilizaban de forma recurrente a bebés y niños pequeños, algunos de apenas un mes de nacidos y otros de hasta cinco años, todos pertenecientes a la comunidad indígena Emberá Katío.

La red aprovechaba la vulnerabilidad de estos menores para generar lástima y recaudar ayudas en especie o dinero, principalmente en sectores turísticos de alta afluencia como la calle 10, el Parque Lleras, Provenza y El Poblado.

Los capturados, seis mujeres y un hombre cuyas edades oscilan entre los 25 y 43 años, fueron detenidos en vía pública en los barrios Santa Cruz, Boston y El Poblado.

Durante los procedimientos se incautaron pañales, leche, medicamentos y carteles en inglés con imágenes de menores, elementos que habrían sido utilizados para atraer la atención de turistas y justificar las solicitudes de ayuda.

Todo lo incautado fue presentado como evidencia ante las autoridades judiciales. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores en actividades de mendicidad, cargos que, de ser confirmados, podrían representar penas de hasta 8 años de prisión, conforme al Código Penal colombiano.